Szakértő: a magyarok rovására aktivizálta magát a román államfő

A romániai magyar közösség rovására aktivizálta magát Klaus Iohannis román elnök - mondta Pászkán Zsolt , a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.A magyar közösség elleni támadásból a román kormány is kiveszi a részét: az oktatást érintő változások ellen még a temesvári szerb, német tanárok is tiltakoztak - tette hozzá a szakértő.Idén elnökválasztás lesz Romániában és az első félévben Románia tölti be a soros elnöki tisztet az EU-ban. Az uniós elnökség kapcsán Románia meghirdetett célkitűzése, hogy fellépjen az emberi jogok, a szolidaritás, a kohézió mellett - jegyezte meg Pászkán Zsolt.Megjegyezte: nehéz ezt komolyan venni, miközben a román kormány és az államfő, a kormánypárt és az ellenzék hazaárulás miatt jelenti fel egymást.