Szakértő: az új görög miniszterelnök is Brüsszel embere

Szidiropulosz Archimedesz Görögország-szakértő úgy látja, hogy az új görög kormányfő, Kiriákosz Micotákisz is a brüsszeli bürokrácia embere. Ezt a megállapítását többek között a miniszterelnök meghirdetett migrációs politikájával indokolta.



A szakértő kedden az M1 aktuális csatornán azt mondta: az új kormányfő elődjéhez hasonlóan támogatja a migrációt, a szolidaritás híve. Mindeközben Törökország felől folyamatosan érkeznek a migránsok, a görög szigeteken már kezd ellehetetlenülni a lakosok élete, sokan elköltöznek.



Kiriákosz Micotákisz a nagy görög liberális párt vezetője, a gazdaságpolitikában élénkítést ígért, kérdés, hogy ezt mennyire képes megvalósítani - mondta Szidiropulosz Archimedesz.



A vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon Kiriákosz Micotákisz pártja, az Új Demokrácia (ND) a voksok 39,83 százalékát szerezte meg, míg Alekszisz Ciprasz előző miniszterelnök eddig kormányzó Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) a szavazatok 31,55 százalékával a második helyre szorult.



Az ND 158 képviselői helyre számíthat a 300 tagú törvényhozásban, míg a Sziriza 86-ra.



