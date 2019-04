Szijjártó: a Budapest-Belgrád-vasútvonal lesz a leggyorsabb út Délkelet-Európából a kontinens belseje felé

Szijjártó Péter szerint a kínai Egy övezet, egy út kezdeményezéssel olyan nemzetközi együttműködés jön létre, amely komoly infrastrukturális fejlesztésekben, a kereskedelem ösztönzésében és a pénzügyi szolgáltatások elterjesztésében érhető tetten.



Hangsúlyozta: Magyarország tud profitálni földrajzi elhelyezkedéséből, hiszen a kínai selyemút tengeri ága a görögországi kikötőknél végződik. A verseny pedig azért folyik majd, hogy ki tudja a leggyorsabban eljuttatni az árut a kontinens belseje felé.



A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: tavaly abszolút rekordot, 8,7 milliárd dollárt ért el a Magyarország és Kína közti kereskedelmi forgalom, és idén az élelmiszeripari export további növekedése várható.



A légi közlekedésben június 7-től új személyszállító repülőjárat köti össze Sanghajt és Budapestet. Szijjártó Péter elmondta: tavaly rekordszámú, az előző évinél 14 százalékkal több, mintegy 256 ezer kínai turista érkezett Magyarországra, és idén januárban is 32 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ebben szerepet játszik az is, hogy Kínában már 15 városban lehet vízumkérelmet beadni Magyarországra, és 48 órára szorult le a turistavízum kiadásának ideje - tette hozzá.



A légi teherszállításban áprilisban elindult a Csengcsou és Budapest közti cargo járat, amely hetente kétszer közlekedik és jelentős mértékben hozzájárul a két ország közti kereskedelmi forgalom bővítéséhez.



Emellett az egyik legforgalmasabb kínai reptér, a hsziani is együttműködési megállapodást kötött a budapesti reptérrel. A magyar-kínai fejlesztések keretét adó ötpontos akciótervben pedig az egyik pont kifejezetten arról szól, hogy a budapesti repülőtér környékén kínai vállalatok egy logisztikai központot hoznak létre - mondta Szijjártó Péter.