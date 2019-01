Szijjártó: Budapest a legbiztonságosabb és legsportosabb európai főváros

A tárcavezető nyitóbeszédet mondott a Magyar Turisztikai Ügynökség Magyarországot népszerűsítő rendezvényén a The New York Times Travel Show keretében.



Hangsúlyozta: a kormány szigorú migrációs politikájának köszönhetően Budapest Európa legbiztonságosabb fővárosa, továbbá már közvetlenül is elérhető az Egyesült Államokból. Emellett Budapest a legsportosabb főváros is a sorozatosan megrendezett világesemények miatt - vélte.



Úgy vélte, Budapestre és Magyarországra, valamint az itt élőkre is jellemző az a tény, hogy Európa legnagyobb zsinagógája és egyik legnagyobb katolikus katedrálisa sétatávolságra található egymástól.



A külügyminiszter New York-i megbeszéléseiről beszámolva elmondta: Didier Reynders belga külügyminiszterrel megállapodtak, hogy több kérdésben ellentétesen vélekednek Európa jövőjét és a migrációt illetően. Magyarország szerint Európának vissza kellene szereznie azt a képességét, hogy megvédi a saját határait, továbbá Magyarország illegális bevándorlókat nem kíván beengedni - emlékeztetett. Hozzátette: Belgiumnak más az álláspontja a migráció kérdésében, a szolidaritás alatt csak a bevándorlók befogadását érti, míg Magyarország a határok megvédéséért tett erőfeszítéseket is szolidaritásnak tekinti, mivel ezzel "komoly terheket veszünk le más európai országok válláról."



Mint mondta, ugyanakkor egyetértettek, hogy mindez nem lehet akadálya a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok bővítésének, különösen, mert a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly októberig kis híján elérte a négymilliárd eurót és 14 százalékos növekedést mutatott.



Szijjártó Péter közölte: belga kollégája indul az Európa Tanács főtitkári pozíciójáért, és egyetértettek abban, hogy a testületnek biztosítania kell minden európai megközelítés és irányvonal közötti konzultáció és párbeszéd lehetőségét. Ezért valamennyi európai ország részvételével ezt a szervezetet meg kell tartani az európai párbeszéd fórumának - tette hozzá.



Szabáh al-Hálid al-Hamad asz-Szabáh kuvaiti külügyminiszterrel arról tanácskoztak, hogy az EU és az Öböl-térség együttműködése gazdasági és biztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen a Közel-Kelet az Európa felé irányuló migráció egyik legfontosabb forrásterülete. Magyarország készül a részvételre az EU és az Arab Liga külügyminiszteri, valamint csúcstalálkozóján - közölte.



Mint mondta, Retno Marsudi indonéz külügyminiszterrel arról beszéltek, hogy a Fővárosi Vízművek 40 millió dolláros beruházása lassan véget ér Indonéziában. A cég 34 indonéz település ivóvízellátását biztosítja víztisztítóművek építésével, és ezek közül az első ötöt a jövő hónapban adják át - magyarázta.



Megjegyezte: tárgyalnak magyar vállalati beszállításokról az indonéz elektronikus útdíjrendszer kialakításához.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy tárgyalt az ENSZ leszerelési ügyekért felelős főtitkár-helyettessel, Izumi Nakamicu-val. Idén Magyarország látja el az elnöki pozíciót a világszervezet leszerelési bizottságában, ami azért kiemelten fontos, mert az amerikai- orosz leszerelési tárgyalások kudarcot vallottak, így az ENSZ szerepe jelentősen megnőtt a leszerelési kérdések napirenden tartásában - vélekedett.



Kiemelte: Magyarországnak az az érdeke, hogy "Kelet és Nyugat nagyhatalmai között ebben a kérdésben folyamatos legyen a párbeszéd", mert ha ez nincs így, az a globális biztonságra és Közép-Európa biztonságára is negatív hatással van.



Mint mondta, Magyarországnak kiemelt fontosságú a könnyű és kézifegyverek korlátozására vonatkozó ENSZ-mechanizmusok megerősítése, mert ez akadályozhatja meg a Nyugat-Balkánon nagy mennyiségben fellelhető könnyű és kézifegyverek csempészetét.



A külügyminiszter közölte: Jan Beagle, az ENSZ menedzsmentért felelős főtitkár-helyettesének megerősítette Magyarország szándékát, hogy Budapest részt vegyen a világszervezet szolgáltatási funkcióinak diverzifikálásában.



Megjegyezte: tárgyalt a Suez Water Technologies and Solutions cég vezetőivel is, a vállalat Oroszlányban már 150 millió dollárt beruházott és 1200 munkatársa van, és tovább növelné magyarországi jelenlétét.