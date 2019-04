Szijjártó: Kína selyemút-koncepciója a légi közlekedésben is megjelent

A Magyarország és Kína közötti légi közlekedésről szólva Szijjártó Péter elmondta: a már meglévő közvetlen Peking-Budapest-járat mellett új légi összeköttetések jönnek létre. Június 7-től elindul a Sanghaj és Budapest közötti közvetlen személyszállító járat, amely hetente háromszor repül majd. Emellett tárgyalások zajlanak három másik kínai várossal történő összeköttetésről is.



A miniszter hangsúlyozta, hogy a sanghaji járat egyrészt fontos szerepet játszik majd a gazdasági együttműködésben, másrészt tovább növelheti a turistaforgalmat, amely tavaly rekordot döntött: 256 ezer kínai turista látogatott Magyarországra, amire korábban nem volt példa, és idén januárban is már 32 százalékos volt az emelkedés.



Az Egy övezet, egy út kezdeményezésnek fontos része az infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése Európa és Ázsia között, Magyarországnak pedig ez érdeke, hiszen a szabad és akadálytalan világkereskedelemhez összeköttetésekre van szükség - fejtette ki a ZTE, valamint a Henan Civil Aviation Development and Investment Co., Ltd. (HNCA) vezetőivel folytatott tárgyalás után.



A magyar-kínai kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése szempontjából ugyanakkor elengedhetetlen - folytatta a tárcavezető -, hogy teherszállítási kapacitások is megjelenjenek a légi közlekedésben.



Ebből a szempontból kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy három hete megindult a Csengcsout Budapesttel összekötő rendszeres cargo járat. Hetente kétszer járnak a nagy teherszállítási képességgel rendelkező Boeing gépek Csengcsou - amely egy 100 milliós tartomány fővárosa, fontos gazdasági-kereskedelmi központ - és Budapest között - ismertette, kiemelve, hogy ez a közvetlen légi összeköttetés lehetővé teszi, hogy a lehető leggyorsabb legyen az áruszállítás Magyarország és Kína között, ami az előfeltétele a kereskedelmi kapcsolatok további bővülésének.



Szijjártó Péter azt is elmondta: a Budapest-Belgrád-vasútvonal megépítése és ez a légi teherszállítási összeköttetés oda vezetett, hogy kínai logisztikai vállalatok egy nagy logisztikai és raktárbázis létrehozását tervezik Budapesten, a repülőtér környékén, ami tovább erősítené Magyarország szerepét az Európa-Ázsia, Európa-Kína közötti kereskedelmi együttműködésben.