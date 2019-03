Szijjártó: lehetségessé válhat az azeri gáz szállítása Magyarországra 2021 után

Lehetségessé válhat az azeri gáz szállítása Magyarországra 2021 után, és ennek előkészítésére energetikai munkacsoport létrehozásáról állapodott meg pénteken Bakuban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azeri kollégájával, Parviz Shahbazovval.Szijjártó Péter a bakui tárgyalásai után az MTI-nek telefonon nyilatkozva azt mondta: Magyarország érdekelt abban, hogy 2021-től részesüljön a megnövekedett azerbajdzsáni gáztermelésből és az Európába irányuló gázszállításokból. Ez Magyarország számára azért rendkívül fontos, mert régóta napirenden van a gázbeszerzési források diverzifikálása, eddig azonban különféle geopolitikai és regionális politikai okokból erre nem kerülhetett sor - tette hozzá."Most Azerbajdzsán vonatkozásában 2021 utánra erre reális esély van, és ez Magyarország gázellátását nagy mértékben javítani fogja" - mondta Szijjártó Péter.A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusnak rendkívül súlyos hatása van a közép-európai térségre, mert a két ország között mindmáig nem jött létre a megállapodás, amely biztosítaná a jövő év elejétől az Oroszországból Közép-Európában szánt gáz átszállítását Ukrajnán keresztül. Ez Magyarország számára különösen komoly kihívást jelent, hiszen a beérkező orosz gázimport több mint fele Ukrajnán keresztül érkezik.Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a múlt héten már megállapodott az orosz Gazprommal a gázszállítások mikéntjéről 2020-ra, de tekintettel a törékeny helyzetre, a 2021-től esedékes gázbeszerzési tárgyalásokat is haladéktalanul be kellett indítani."Komolyan gondoljuk azt, hogy Magyarország energiabiztonságának javításához arra van szükség, hogy több forrásból is be tudjuk szerezni a Magyarországon felhasznált gázmennyiséget. Körültekintve a térségünkben azt látjuk, hogy az egyik legéletképesebb forgatókönyv gázbeszerzési forrásokra az Azerbajdzsánból érkező gáz lehet" - mondta a miniszter.Felhívta a figyelmet arra, hogy Azerbajdzsánból évente 16 milliárd köbméter gázt exportálnak Törökországba és a délkelet-európai térségbe. A kaukázusi országban ugyanakkor három új gázmezőt fedeztek fel, amelyek több mint 500 milliárd köbméter gáztartalékkal rendelkeznek, és megkezdték az előkészületeket arra, hogy a Délkelet-Európába vezető gázvezeték kapacitását megnöveljék évi 16 milliárdról 31 milliárdra."Ez megnyitja a lehetőséget arra, hogy újabb gázmennyiség érkezzen a térségbe, amely jelenleg még nincs leszerződve. Magyarország érdekelt abban, hogy 2021-től Magyarország vásárolni tudjon magyarországi fogyasztásra, ezért állapodtam meg a miniszterrel a munkacsoport létrehozásáról" - mondta Szijjártó Péter.