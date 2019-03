Szlovák újságíró-gyilkosság - Eljárást indítottak az állítólagos megrendelő ellen

Belpolitikai válsághoz vezetett a gyilkosság

A kettős gyilkosság áldozatait - egy fiatal szlovák tényfeltáró újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét - tavaly február végén találta holtan a galántai járásban lévő Nagymácsédon lévő családi házukban a rendőrség. Az újságírót a rendőrség szerint feltételezhetően munkájával összefüggésben ölték meg, a gyilkosság közfelháborodást váltott ki az országban, s heteken belül korábban sosem látott tüntetéssorozathoz, illetve mély belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a kormány több tagjának távozásához - köztük Robert Fico kormányfő lemondásához és a kabinet széles körű átalakításához vezettek.

Büntetőeljárást indított az üggyel megbízott vizsgálótiszt a tavaly februárban elkövetett szlovákiai újságíró-gyilkosság állítólagos megrendelője ellen - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség rendőrségi közlésre hivatkozva. Az üggyel foglalkozó szlovák különleges ügyészség csütörtökön megerősítette, hogy Ján Kuciak oknyomozó újságíró és menyasszonya meggyilkolásának megrendelésével, a hatóságok Marián K.-t, egy jól ismert szlovák nagyvállalkozót vádolnak. Az ügyészség szerint Kuciak halálát újságírói munkájával összefüggésben rendelték meg.Az ügyészség a vizsgálat menetére hivatkozva nem árulta el, hogy csak egy megrendelőről van-e szó. Azt viszont elmondták, hogy bebizonyosodott, hogy téves volt az úgynevezett "olasz szál" - vagyis az, hogy az eset összefüggésben állna a calabriai maffia, a íNdrangheta tagjainak szlovákiai tevékenységével és állítólagos kormányközeli kapcsolataikkal. A kettős gyilkosság után ez az információ nagy súllyal esett latba a kormányátalakításhoz vezető belpolitikai válság kialakulásában.A tehetős vállalkozó, az újságok címlapjairól is jól ismert Marián K. nevét a szlovák média már több alkalommal is összefüggésbe hozta a Kuciak-üggyel és más bűnügyekkel is. Marián K. egy más ügyben - több komoly jelentőségű gazdasági bűnténnyel kapcsolatban - már több hónapja vizsgálati fogságban van. A szlovák rendőrség tavaly szeptemberben nyolc személyt vett őrizetbe a Kuciak-ügyben. Később gyilkosság elkövetésének alapos gyanúja miatt hármójuk ellen eljárást indítottak. Köztük volt a kettős gyilkosság feltételezett elkövetője, Tomás Sz., akit a révkomáromi rendőrség egy volt nyomozójaként azonosított a pozsonyi sajtó, és Alena Zs. is, akit a rendőrség a bűntény közvetlen megrendelőjének, de nem értelmi szerzőjének tart. Úgy vélik, Alena Zs. volt az, aki hetvenezer eurót juttatott a gyilkosság végrehajtójának, de ezt a feladatot vélhetően tőle is megrendelhette valaki. Alena Zs. ellen januárban a rendőrség egy másik gyilkossági ügyben is eljárást indított, gyilkosságban való bűnrészesség miatt.