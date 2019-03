Szörnyű balesetben vesztette életét az ismert brit tudós

Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79 világrekordot állított fel.



A 74 éves Julian Richard Nott a hétvégén San Diego megye északi, elhagyatott vidékén, a Palomar-hegységben, Warner Springs mellett landolt hőlégballonjával. Három órával később a kabinban tartózkodott, amikor az megindult lefelé a hegyoldalon. Az esés következtében a tudós súlyos fejsérülést és egyéb sérüléséket szenvedett. Egy helyi újság csütörtöki beszámolója szerint Nottot kórházba szállították, ahol kedden hunyt el.



A San Diegó-i megyei seriff hivatala szerint a balesetnek egy másik ember is megsérült, aki szintén a kabinban volt az esés alatt. A San Diego Times szerint egy 64 éves férfi volt a másik sérült, akit szintén kórházba szállítottak, de az ő nevét és állapotát nem hozták nyilvánosságra.



Nott a rendkívül nagy magasságokban történő hőlégballonos repülésre fejlesztette ki és tervezte meg különleges kabinját.



Több tucatnyi rekord fűződik a nevéhez, ballonjával 16 ezer 764 méter magasba is eljutott. 2017-ben azzal is Guinness-világrekordot állított fel, hogy 72 évesen 9 727 méter magasságból hajtott végre tandemugrást.