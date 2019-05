Szűk családi körben temetik el szerdán Niki Lauda háromszoros Forma-1-es világbajnokot

A szertartást vezető lelkész arról tájékoztatta pénteken az osztrák hírügynökséget, hogy a legendás pilótát versenyruhában helyezik örök nyugalomra, a koporsóba pedig bukósisakját is elhelyezik.



Toni Faber hozzátette, jövő szerdán a bécsi Stephansdomban nyilvános megemlékezést, majd zártabb körű gyászmisét is tartanak. Szerda reggeltől délig a rajongók és szurkolók vehetnek végső búcsút az egykori versenyzőtől a babérral díszített zárt koporsónál, amelynek tetején Lauda bukósisakja lesz látható.



A lelkész közlése szerint a gyászmise 13 órakor kezdődik, erre több mint 300 díszvendéget várnak. Televíziós közvetítés nem lesz, ahogyan a fotó- és videofelvételek készítése is tilos.



Faber szerint Lauda kedvenc dalai is felcsendülnek majd a ceremónián, és két-három rövid beszédre is sor kerül, de a díszvendégek névsora egyelőre nem ismert. A gyászmisét követően, röviddel 14 óra után kísérik utolsó útjára Laudát, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy a legendás versenyzőt hol helyezik örök nyugalomra.



Niki Laudán tavaly hajtottak végre életmentő tüdőátültetést, felépülése elhúzódott, s januárban rövid ideig influenzás megbetegedéssel néhány napot ismét kórházban töltött.



A 70 esztendős sportembert hétfőn családja körében érte a halál. Lauda 1975-ben, 1977-ben és 1984-ben nyert Forma-1-es vb-címet, visszavonulása után 1992-től 1997-ig a Ferrari istállónál, majd 2002 óta az elmúlt öt idényben konstruktőri világbajnok Mercedes csapatnál volt tanácsadó.