Tengerbe esett a világ legnagyobb óceánjárójáról egy előadóművész

Minden valószínűség szerint a tengerbe veszett az utasok szórakoztatásával foglalkozó személyzet egyik tagja a világ legnagyobb óceánjárójáról, a Harmony of the Seas-ről.



A 20 éves brit előadóművész, Arron Hough egy musicalben lépett fel énekes-táncosként a karib-tengeri körúton tartózkodó gigantikus sétahajón. Karácsony napján tűnt el, utoljára hajnali 4-kor látta őt egy térfigyelő kamera az 5-ös fedélzeten.



Az énekest hajóval és repülőgéppel is keresték a Puerto Ricótól 400 kilométerre fekvő térségben, de a kutatás eredménytelen maradt.



Ross Klein, a kanadai Új-fundlandi Egyetem kutatója szerint az óceánjáró sétahajókról évente több mint 20 ember tűnik el, 2010 óta 315 dokumentált esetről tudnak. A tengeri tanulmányok professzora szerint sok esetben öngyilkosságról, máskor balesetről van szó, utóbbi esetben gyakran túlzott alkoholfogyasztás következményeként.



Ross Klein aggasztónak nevezte, hogy az esetek 30 százalékban semmit sem tudni arról, mi történt az eltűnt utassal.



Szeptemberben nagy feltűnést keltett, hogy egy Hamburgból New Yorkba tartó óceánjáró fedélzetéről, a kanadai partoknál a tengerbe vetette magát Daniel Küblböck német popénekes, tévésztár.