Terrorista gyilkosság elkövetésével gyanúsítják az utrechti elkövetőt

Terrorizmus szándékával elkövetett gyilkossággal gyanúsítják az utrechti villamoson végrehajtott, három halottal járó hétfői lövöldözés elkövetőjét, de más lehetséges motivációt sem zárnak ki, azok továbbra is nyomozás tárgyát képezik - közölte a holland illetékes ügyészség csütörtökön.



Az ügyészség arra keresi a választ, hogy a gyanúsított kizárólag terrorista indítékból támadott-e, vagy cselekedetének személyes problémákból származó motívumai is vannak radikalizált ideológiával kombinálva - nyilatkoztak.



Az eddigi vizsgálati eredmények azt valószínűsítik, hogy a 37 éves, török származású elkövető egyedül tervelte ki és hajtotta végre a támadást - tették hozzá.



A hollandiai városban hétfő délelőtt elkövetett támadásnak a három halott mellett öt sebesültje is van. A támadót, Gökmen Tanist őrizetbe vették.