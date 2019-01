Terrortámadás ért egy előkelő szállodát Nairobiban - fotók

Terrortámadás ért kedden egy előkelő szállodát Nairobiban, szemtanúk tűzharcról és robbantásokról számoltak be, áldozatok is vannak, számukról eltérő adatok vannak.A Star című helyi lap előzetes értesülései szerint legalább három halottról tud. Kórházi források viszont egy halottról és négy sebesültről számoltak be eddig. A helyszínre kiérkeztek a rendőrség, a terrorellenes alakulatok tagjai, valamint a tűzoltóság és a mentők egységei is.A merénylet elkövetőjeként az al-Shabaab szomáliai terrorszervezet jelentkezett. Az iszlamisták Reuters hírügynökségnek nyilatkozó szóvivője elmondta: "Mi állunk a nairobi támadás mögött". "A művelet folyamatban van. Később osztjuk meg a részleteket" - tette hozzá Abdiasis Abu Musab, a terroristák katonai műveletekért felelős szóvivője.Charles Owino rendőrségi szóvivő a Citizen Television nevű tévének megerősítette: az incidenst úgy kezelik, hogy az valószínűleg terrortámadás volt. A Reuters ugyanakkor emlékeztetett, az erőszakos rablások sem számítanak ritkaságnak Kenyában.Később Joseph Boinnet kenyai rendőrfőnök rövid sajtótájékoztatóján szintén feltételezett terrortámadásnak nevezte a történteket. Mint mondta, az épületben még mindig fegyveresek bújhattak meg, a rendőrségi művelet még folyik.A Star a kenyai rendőrségre hivatkozva úgy tudja, a szélsőségesek túszokat is ejtettek a hotelben.A támadás Nairobi Westlands nevű kerületében található DusitD2 szálloda komplexumot érte, amelyben irodák és bankfiókok is vannak.Szemtanúk beszámolói szerint több jármű lángokban állt, az embereket evakuálják a helyszínről.A Reuters szerint a biztonsági erők tagjai behatoltak az épületegyüttesbe, és sokkos állapotban lévő dolgozókat kísértek ki. Három véráztatta férfit és egy lábon lőtt nőt is lehetett látni, akit kitámogattak az épületből. Néhány irodai alkalmazott az ablakokon keresztül próbált menekülni. Többen közülük arról számoltak be, hogy hátra kellett hagyniuk az asztalok alatt fedezékbe húzódott kollégáikat."Ez szörnyű. Amit láttam, az szörnyű. Amikor kirohantam, láttam egy emberi testet, és mindenhol olyasmit, ami úgy nézett ki, mintha darált hús lenne" - számolt be az általa látottakról Charles Njenga.A luxushotel nincs messze a Westgate bevásárlóközponttól, ahol 2013-ban egy merényletben 67 ember vesztette életét. Kenyában ismételten követnek el terrorcselekményeket, főleg mióta a nairobi vezetés katonákkal támogatja a dzsihadisták elleni küzdelmet a szomszédos Szomáliában.Az al-Kaida terrorhálózattal kapcsolatban álló al-Shabaab továbbra is nagy területeket tart ellenőrzése alatt a Szomália déli és középső részén.