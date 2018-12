Terrortámadás volt Strasbourgban - Ketten meghaltak, az elkövető szökésben van - Megrázó fotó

Strasbourg lakóival szemben szeretném - a Nemzetgyűlés többi tagjával együtt - kifejezni szolidaritásunkat. A város lakói ma este egy olyan támadás áldozatai voltak, ami több ember halálát és több ember sérüléseit okozta

Minden támogatásom a strasbourgiaké és a polgármesterüké ezekben a szörnyű megpróbáltatásokban

Anne Hidalgo on Twitter Tout mon soutien aux Strasbourgeois et à leur maire @Roland_Ries dans cette terrible épreuve. #Strasbourg

Canary France on Twitter Voici le terroriste de #Strasbourg #Chekkat #Cherif née le 04/02/1989 à Strasbourg.

- mondta Haut-Rhin (francia megye - a szerk.) képviselője, Olivier Becht, aki maga is strasbourgi.Hozzátette: Egyértelműen az áldozatokkal, a családjukkal, az ott élőkkel közösen vagyunk fájdalomban, szomorúságban és szolidaritásban.Természetesen közben a rendfenntartó erőkre is gondolunk, akik mindent megtesznek, amit csak tudnak, hogy elfogják a lövöldözőt ezekben a nagyon bonyolult körülményekben - idézte a Le Figaro - posztolta Twitteren Párizs polgármestere.A héten a városban tart ülést az Európai Parlament is. A lövöldözés után lezárták az EP épületét is, se ki-, se bemenni nem lehet.Emmanuel Foulon, az Európai Parlament egyik sajtósa ott volt a közelben, azt írta a Twitteren, hogy pánik volt, miután lövéseket hallottak, az emberek lehasaltak az éttermekben. Utána látták, ahogy fegyveres rendőrök szaladnak az utcán - írják.Benedek EP-képviselő pár sarokra volt, amikor a lövéseket meghallotta. Utána azt látta, hogy futni kezdenek az emberek, de akkor még nem lehetett tudni, hogy mi történt. Az Indexnek kedd este azt mondta, behúzódott egy étterembe, és a rendőrség és a katonaság az egész környéket lezárta, szóval ki se tudna onnan jönni.Az elkövető, akit már azonosítottak, szökésben van.Az első percekben még ellentmondásos, nem hivatalos forrásokból származó információk láttak napvilágot. Internetes felületén a Le Figaro című francia lap például azt írta, hogy egy férfi nyitott tüzet automata fegyverből, négyen megsebesültek. Több forrás szintén sebesültekről írt, a Reuters hírügynökség a helyi tűzoltóságra hivatkozva viszont azt jelentette, hogy egy ember meghalt. Csak ezután érkezett a prefektúra részéről immár hivatalos közlés.A közösségi média szerint a francia nagyváros központjának egy részét lezárták, a francia belügyminisztérium pedig felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A központ lezárt részéből csak kimenni lehet, be viszont senki nem juthat.A DNA című helyi hírportál rendőrségi forrásra hivatkozva feltételezi, hogy terrorcselekmény történt.A lövöldözés után mozgósították a biztonsági szolgálatokat - írta Twitter-bejegyzésében a francia belügyminiszter.Christophe Castaner azt kérte mindenkitől, hogy ne terjesszenek rémhíreket, hanem kövessék a hatóságok tanácsait.A belügyminiszter a helyszínre utazik Emmanuel Macron francia elnök utasítására, akit folyamatosan tájékoztatnak a Strasbourgban történtekről.Rendőrségi források megerősítették, hogy Strasbourgban a Kléber tér és egy karácsonyi vásár helyszíne között történt a halálos áldozatokkal is járó lövöldözés, amelyben többen megsebesültek.Az Európai Parlament egyik tagja, Eva Kaili ugyancsak a Twitteren írta, hogy a hatóságok életbe léptették a biztonsági protokollt, és lezárták az Európai Parlament épületét, amelyben jelenleg is tartózkodnak képviselők. Ők egyelőre nem hagyhatják el az épületet.A helyi rendőrség közölte, hogy azonosították az elkövetőt, akt nagy erőkkel keresnek. A terrorelhárító ügyész is vizsgálja az ügyet.Azonosították a kedd esti strasbourgi lövöldözőt, akit a hatóságok lázasan keresnek - jelentette be a helyi prefektúra - közölte az MTI.Továbbra is egy halottról szólnak a jelentések.Emmanuel Macron francia elnök, miután értesült a lövöldözésről - idő előtt távozott az Elysée-palotában zajló egyik találkozóról, közben pedig Strasbourgba küldte a belügyminisztert.A város kijáratánál, a francia-német határon szigorú ellenőrzés alá vonják a mindkét irányba tartó gépkocsikat.Christophe Castaner azt kérte mindenkitől, hogy ne terjesszenek rémhíreket, hanem kövessék a hatóságok tanácsait.Rendőrségi források megerősítették, hogy Strasbourgban a Kléber tér és egy karácsonyi vásár helyszíne között történt a halálos áldozattal is járó lövöldözés, amelyben többen megsebesültek.Az Európai Parlament egyik tagja ugyancsak a Twitteren írta, hogy a hatóságok életbe léptették a biztonsági protokollt, és lezárták az Európai Parlament épületét, amelyben jelenleg is tartózkodnak képviselők. Ők egyelőre nem hagyhatják el az épületet.Az áldozatról megrázó képet töltöttek fel a Twitterre:Az első percekben még ellentmondásos, nem hivatalos forrásokból származó információk láttak napvilágot. Internetes felületén a Le Figaro című francia lap például azt írta, hogy egy férfi nyitott tüzet automata fegyverből, négyen megsebesültek. Több forrás szintén sebesültekről írt, a Reuters hírügynökség a helyi tűzoltóságra hivatkozva viszont azt jelentette, hogy egy ember meghalt. Csak ezután érkezett a prefektúra részéről immár hivatalos közlés.A közösségi média szerint a francia nagyváros központjának egy részét lezárták, a francia belügyminisztérium pedig felszólította a lakosságot, hogy maradjanak otthon. A központ lezárt részéből csak kimenni lehet, be viszont senki nem juthat.A DNA című helyi hírportál rendőrségi forrásra hivatkozva feltételezi, hogy terrorcselekmény történt.Lövöldözés volt kedd este Strasbourg belvárosában, egy karácsonyi vásáron, többen megsebesültek. A Reuters hírügynökség értesülései szerint egy ember meghalt.