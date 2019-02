Theresa May: a kormány nem törekszik a kilépés halasztására

Theresa May brit miniszterelnök szerint változatlan az a brit kormányzati célkitűzés, hogy az Egyesült Királyság március 29-én, szabályozott módon kilép az Európai Unióból.



A konzervatív párti kormányfő a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi félórájában, ellenzéki kérdésre válaszolva leszögezte: a Lisszaboni Szerződés 2017. március 29-én aktivált 50. cikkelye kétévi időtávlatot biztosít a Brexit-folyamatra, vagyis ez a határidő idén március 29-én lejár. May szerint a brit kormány változatlan célja az, hogy az Egyesült Királyság e törvényben is rögzített időpontban, megállapodással lépjen ki az EU-ból.



A kérdés felvetésének előzményeként az ITV brit kereskedelmi televízió közölte: egyik riportere hallotta, amint Olly Robbins, a brit kormány Brexit-főtárgyalója, Theresa May közvetlen munkatársa és tanácsadója egy brüsszeli bárban, kollégáival informálisan beszélgetve kijelentette, hogy az alsóház vagy a kilépési megállapodás elfogadása, vagy a Brexit "hosszas halasztása" között választhat.



Robbins az ITV beszámolója szerint hozzátette, hogy az EU valószínűleg beleegyezne a kilépési határidő meghosszabbításába. A Downing Street Brexit-ügyi főtárgyalója szerint az alsóházzal tudatosítani kell, hogy ha nem szavazzák meg a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló megállapodást, és emiatt szükségessé válik a kilépés halasztása, "az hosszú halasztás lesz".



Theresa May a szerdai alsóházi ülésen azonban azt kérte a képviselőktől: ne arra figyeljenek, "amit valaki egy bárban valaki másnak mondott, és ezt valaki meghallotta". Hozzátette: a brit kormány álláspontja a Brexit-menetrenddel kapcsolatban egyértelműen változatlan.



A Brexit halasztásának lehetőségére mindazonáltal más magas rangú kabinettagok is utalásokat tettek az utóbbi időszakban.



Jeremy Hunt külügyminiszter a BBC rádiónak adott, komoly feltűnést keltő minapi nyilatkozatában kijelentette: ha a kilépési megállapodást csak a márciusi 29-i Brexit-határidő előtt néhány nappal sikerülne elfogadtatni az alsóházban, akkor szükség lehet a kilépés "bizonyos mértékű" halasztására, mivel további, kritikus jelentőségű tervezeteket is törvénybe kell még iktatni.



Andrea Leadsom, az alsóház vezetője - aki e minőségében a kormányzó Konzervatív Párt frakciójának vezetőjéhez hasonlatos tisztségű, az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag - nem sokkal korábban, a BBC televíziónak nyilatkozva azt mondta: ha Londonnak szüksége lenne "pár hét haladékra" a kilépési megállapodás parlamenti jóváhagyási procedúrájához, ezt az EU valószínűleg lehetővé tenné.



Theresa May miniszterelnök azonban már szerdai alsóházi nyilatkozata előtt is többször leszögezte, hogy a brit kormány változatlan szándékai szerint az Egyesült Királyság a meghatározott időpontban, március 29-én kilép az EU-ból.



Az EU-val novemberben aláírt kilépési megállapodást az alsóház a múlt hónapban példátlan, 230 fős többséggel elutasította, elsősorban az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó készenléti mechanizmus (backstop) miatt. A konzervatív frakció keményvonalas Brexit-tábora ugyanis attól tart, hogy a backstop-záradék - ha alkalmazása szükségesé válik - az Egyesült Királyságot végleg vámuniós viszonyrendszerben tartaná az EU-val.



Theresa May e backstop-mechanizmus jogilag kötelező erővel bíró módosításait igyekszik elérni az EU-nál, de legutóbbi brüsszeli tárgyalásain az uniós vezetők kizárták a kilépési megállapodás újranyitásának és módosításának lehetőségét.