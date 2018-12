Theresa May állítólag megígérte, hogy nem ő vezeti a Konzervatív Pártot a következő választásokon

Nem hivatalos értesülések szerint Theresa May brit miniszterelnök szerdán megígérte a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának, hogy nem ő fogja vezetni a pártot a következő parlamenti választásokon. May szerda este, az ellene kezdeményezett bizalmi szavazás előtt szólalt fel az alsóházi tory frakció 1922 bizottságának ülésén.



A testületet olyan tory képviselők alkotják, akiknek nincs kormányzati tisztségük. A rendkívül befolyásos bizottság, amely onnan kapta nevét, hogy az alapító képviselők az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni parlamentbe, informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormány számára, emellett hatáskörébe tartozik a vezetőváltási kezdeményezések elbírálása és a folyamat irányítása is.



A bizottság elnöke, Sir Graham Brady jelentette be szerda reggel, hogy összegyűlt a kormányfő elleni bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.



A bizalmi szavazás kezdeményezőinek nagy többsége a tory frakció keményvonalas Brexit-párti csoportjának tagja. Ez a frakciócsoport rendkívül elégedetlen a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről elért megállapodással, és a csoport vezetői már hetekkel ezelőtt jelezték, hogy elindult a bizalmatlansági indítvány szervezése.



A szerda estére kitűzött szavazás előtti bizottsági ülésen - az egyik résztvevő tory képviselő, George Freeman Twitter-bejegyzése szerint - May kijelentette: meghallotta és tiszteletben tartja a Konzervatív Párt akaratát, és amint végigvitte rendezett módon Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból, félreáll, és lehetővé teszi új konzervatív vezető megválasztását még a következő parlamenti választások előtt.



May azonban a beszámoló szerint kitért annak a kérdésnek a megválaszolása elől, hogy mikorra tervezi távozását a Konzervatív Párt éléről.



Theresa May tavaly áprilisban teljesen váratlanul bejelentette, hogy előrehozott parlamenti választásokat ír ki, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy erőteljesebb választói mandátummal szeretné elkezdeni a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalássorozatot az Európai Unióval.



A tavaly júniusi választáson azonban a Konzervatív Párt meglehetősen csekély, 17 fős addigi alsóházi többségét is elveszítette, és jelenleg a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) eseti külső támogatásával tud csak többséget biztosítani törvényjavaslataihoz.



A tavalyi választási kudarc óta prominens tory képviselők és politikai elemzők részéről sokszor hangzott el az a vélemény, amely szerint nehezen elképzelhető, hogy a Konzervatív Párt hajlandó lenne a 2022-ben esedékes következő parlamenti választás kampányát is Theresa May vezetésével megvívni.



Az 1922 bizottság szerda esti ülése után megkezdődött a bizalmi szavazás, amelynek eredményét közép-európai idő szerint 22 óráig várhatóan közzéteszik.