Theresa May megnyerte a bizalmi szavazást

Theresa May: a vezetőváltás leállíthatja a Brexit-folyamatot



Theresa May brit miniszterelnök szerint ha a kormányzó Konzervatív Párt élén vezetőváltás történne, az késleltethetné, vagy akár le is állíthatná a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát.



May szerda délelőtt olvasta fel rövid sajtónyilatkozatát Downing Street-i hivatala előtt, nem sokkal azután, hogy a Konzervatív Párt illetékes bizottságának vezetője bejelentette: összegyűlt a kormányfő elleni bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.



A bejelentés utáni nyilatkozatában Theresa May hangsúlyozta: ha most vezetőváltási folyamat kezdődik, az új konzervatív vezetőt nem sikerülne megválasztani a Brexit-megállapodás elfogadására megszabott január 21-i határidőig, és az új vezetőnek nem lenne ideje a megállapodás egyelőre uniós részről elutasított újratárgyalására sem a kilépés március 29-i időpontjáig.



May szerint ebben a helyzetben az új konzervatív vezető első feladata a Lisszaboni Szerződés 50. cikke által meghatározott kilépési határidő kiterjesztése, vagy a cikkely aktiválásáról hozott döntés visszavonása lenne.



May aláhúzta: készen áll, hogy a rábízott feladatot elvégezze, és minden erejével küzdeni fog, hogy megőrizze pozícióját.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök megnyerte a saját pártja által ellene kezdeményezett, szerda este megtartott bizalmi szavazást.A szavazást lebonyolító frakcióbizottság elnöke, Sir Graham Brady a kétórás voksolási procedúra és a szavazatok összeszámlálása után bejelentette, hogy a 317 fős tory frakció tagjai közül 200-an szavaztak bizalmat a kormányfőnek, 117-en viszont a bizalmatlansági indítványra voksoltak.A bizalmi szavazás kimenetelének eldöntéséhez a 317 fős frakció egyszerű többségének, vagyis legalább 159 tory képviselőnek kellett egységesen voksolnia.Egészen az utolsó pillanatig úgy volt, hogy 315 konzervatív képviselő szavazhat, és így eredetileg 158 voksra lett volna szükség az egyértelmű eredményhez, de szerda este visszakapta szavazati jogát két olyan tory alsóházi képviselő is, akiket korábban fegyelmi ügyek miatt felfüggesztettek.Az eredmény azt jelenti, hogy a Konzervatív Párton belül Theresa May ellen a következő tizenkét hónapban nem lehet újabb bizalmi szavazást kezdeményezni.Bizalmi szavazást kezdeményezett Theresa May miniszterelnök ellen a kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciója. A titkos szavazást szerda este tartják a konzervatív frakció tagjai.A frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök elleni bizalmi szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció legalább 15 százaléka - a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő - csatlakozzon a kezdeményezéshez.A bizalmatlansági indítványt a frakció egyszerű többségének, jelenleg 158 tory képviselőnek támogatnia kellene ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is. Ebben az esetben May az utódválasztási versenyben nem indulhatna.Ha viszont megnyeri a szavazást, egy évig nem indítható ellene újabb bizalmatlansági kezdeményezés a Konzervatív Párton belül.