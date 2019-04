Tigris sebesített meg egy állatvédőt Arizonában

Jonathan Kraft korábban Las Vegasban lépett fel és ő volt az első, aki beszüntette a nagymacskák szerepeltetését a showműsoraiban. Ő alapította 1995-ben a Keepers of the Wild nevű szervezetet, amely egzotikus állatok számára tart fenn menhelyet Arizonában.Kraft éppen egy jégesővel és villámlással kísért viharban próbált segíteni néhány állaton még hétfőn, amikor egy nyitva felejtett kapun kiszökött a Bowie nevű tigris és megtámadta.A 11 éves nagymacska több sebet is ejtett fogaival a férfin, aki kórházba került és teljes felépülése hónapokig is eltarthat.A tigrist nem altatják el, mert Jonathan Kraft szerint "emberi hiba" miatt történt a baleset. Mint elmondta, nem figyelt a tigris viselkedésére, csak azzal volt elfoglalva, hogy a riadt állat biztonságba kerüljön a viharban. "A másodperc töredéke is elég egy fogságban tartott állatnak, hogy visszatérjen ösztönös viselkedéséhez" - fogalmazott Kraft napokkal az eset után.Az arizonai tigrisbaleset két nappal azután történt, hogy a kansasi Topeka állatkertjében egy szumátrai tigris megsebesítette gyakorlott gondozóját.