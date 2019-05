Tízezreket várnak Ferenc pápa bukaresti látogatására

Több tízezer katolikus és ortodox hívet, valamint érdeklődőt várnak Ferenc pápa hét végi bukaresti látogatására, amelyre szigorú biztonsági intézkedésekkel, forgalmi korlátozásokkal és egésznapos programmal készülnek a szervezők - jelentették be kedden Bukarestben.



Ferenc pápa pénteken érkezik Romániába egy háromnapos látogatás keretében, amely során Bukarest mellett Csíksomlyót, Jászvásárt (Iasi) és Balázsfalvát is felkeresi. A pápának a román fővárosban tett pénteki látogatásáról a bukaresti római katolikus érsekség tartott sajtótájékoztatót.



Elmondták, a vizit idején az iskolák zárva lesznek, a hatóságok így próbálják megkönnyíteni a közlekedést, hiszen számos forgalmi korlátozás lesz érvényben. Aurelian Badulescu alpolgármester közölte, hogy egyes iskoláknak felkínálták, mérlegeljék a csütörtöki zárva tartás lehetőségét is.



A látogatásnak két fontos mozzanata lesz, amelyeket az emberek az utcáról vagy éppen a helyszínek közelében követhetnek. Ferenc pápa pénteken délután 5 órakor Daniel ortodox pátriárkával tart közös imát a román ortodoxok új, még épülőfélben levő székesegyházában, a Nemzet Megváltása-katedrálisban. Ezt követően a római katolikus Szent József-székesegyházban mutat be szentmisét este fél 7 órától.



A város főbb belvárosi utcáit pénteken kora délután lezárják, a Szent József-székesegyház közelében ugyanis 25 ezer regisztrált személyre számítanak, akiknek egy része már 12 óra körül elfoglalhatja helyét a kijelölt szektorokban. A hívek számára szinte egésznapos programot készítettek a szervezők, a pápalátogatás főbb mozzanatait óriáskivetítőkön követhetik, a holtidőket vallásos, kulturális, zenei műsorral töltik ki.



Adriana Racasan, a bukaresti érsekség szervezési kérdésekért felelős illetékese az MTI-nek elmondta, reményei szerint az érdeklődők száma akár a százezret is eléri, hiszen a nem regisztráltak számára is lesz elég hely a kijelölt köztereken. A szervezők összesen 17 nagyméretű képernyőt szerelnek fel a város központjában. Közölték, hogy a pápa miseruháját Bukarestben tervezték meg, és Lengyelországban készítették el.



