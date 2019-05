Több ezren búcsúztak Niki Laudától Bécsben - élő videó, fotók

Csaknem 300 híresség, köztük Jean Todt, Chase Carey, Alain Prost, Lewis Hamilton és Arnold Schwarzenegger vett részt a május 20-án 70 évesen elhunyt Niki Laudának, a Forma-1 háromszoros világbajnokának szerdai temetését megelőző búcsúztatáson, amelyre a bécsi Stephansdomban került sor.Az osztrák hírügynökség beszámolója szerint az ötszörös vb-győztes, címvédő Hamilton mellett a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff, a stuttgarti istálló 2016-os világbajnoka, Nico Rosberg, valamint jelenlegi finn pilótája, Valtteri Bottas is ott volt a szertartáson. Lauda 2012 óta dolgozott a Mercedes F1-es csapatánál, az utóbbi években tanácsadóként.A búcsúztatáson részt vett Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke, Chase Carey, a Forma-1 első embere, Luca di Montezemolo, a Ferrari korábbi elnöke, illetve Flavio Briatore korábbi F1-es csapatfőnök is. A korábbi versenyzők közül az osztrák Alexander Wurz, az ausztrál Mark Webber, és a belga Jacky Ickx is ott volt a Stephansdomban, a sportvilág más szereplői közül pedig a kétszeres olimpiai bajnoki osztrák alpesi síző Hermann Maier, a szintén kétszeres ötkarikás aranyérmes norvég alpesi síző Aksel Lund Svindal is megjelent a búcsúztatón.Az eseményen beszédet mondott az osztrák származású hollywoodi színészsztár Arnold Schwarzenegger, Ausztria korábbi F1-es pilótája Gerhard Berger, Sebastian Kurz volt kancellár, valamint az ország szövetségi elnöke, Alexander Van der Bellen.A gyászmise során a négyszeres F1-es világbajnok francia Alain Prost olvasott fel egy szöveget az Ószövetségből. A szertartás szövegét szinkrontolmácsok fordították angolra.A beszámoló szerint a búcsúztatóra a Stephansdom szinte teljesen megtelt, az első sorokat a családtagoknak és a meghívott prominens vendégeknek foglalták le, de a további helyeket megnyitották a nagyközönségnek. A Stephansdomban 800 ülő- és nagyjából háromezer állóhely áll rendelkezésre.A búcsúztató után Lauda koporsóját a Forma-1-es pilóták kíséretével kivitték a székesegyházból, és elszállították a temetésre, amelyen már csak a szűk családi kör vesz részt.Niki Lauda 1975-ben, 1977-ben és 1984-ben nyert F1-es vb-címet, visszavonulása után 1992-től 1997-ig a Ferrari istállónál, majd 2012 óta az elmúlt öt idényben konstruktőri vb-győztes Mercedesnél dolgozott.A múlt vasárnapi Monacói Nagydíj rajtja előtt a Forma-1-es pilóták egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a legendás versenyzőről.A szertartást vezető lelkész korábban arról tájékoztatta az osztrák hírügynökséget, hogy a legendás pilótát versenyruhában helyezik örök nyugalomra, a koporsóba pedig bukósisakját is elhelyezik - írja a