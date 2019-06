Több ezren vettek végső búcsút Franco Zeffirellitől

Több ezren rótták le kegyeletüket kedden a 96 éves korában elhunyt Franco Zeffirelli világhírű olasz filmrendező emléke előtt az olaszországi Firenzében.Mintegy 2000 ember vett részt Zeffirelli gyászszertartásán a firenzei Santa Maria del Fiore dómban és az épületen kívül is több százan gyűltek össze. Dario Nardella firenzei polgármester keddre gyásznapot hirdetett a toszkán városban.A szertartás kezdetén Zeffirelli koporsóját a firenzei városházáról vitték a dómhoz vitték, a szombaton elhunyt rendező koporsóját hétfőn a Palazzo Vecchio híres Ötszázak termében ravatalozták fel.A neves rendező emlékére Giuseppe Betori, a város érseke mutatott be misét."Zeffirelli igazi fia volt Firenze városának, tanúja volt a legszebb és legdicsőbb arculatának és az újjászületésének. Városa ezzel a szertartással rója le végső tiszteletét előtte" - hangsúlyozta az érsek.A keddi ceremónián részt vett Alberto Bonisoli olasz kulturális miniszter is.Hétfőn mintegy 8000 ember - köztük politikusok, értelmiségiek és művészek - zarándokolt el Zeffirelli koporsójához, hogy végső búcsút vegyen a világhírű rendezőtől.Firenze polgármestere is méltatta Zeffirelli erős kötődését a szülővárosához. "Zeffirelli Firenzét képviselte a világban és a világot Firenzében. Firenze most visszaad a mesternek mindent, amit ő adott a városnak" - hangoztatta.Dario Nardella hozzátette, hogy Firenze továbbra is szeretne otthont adni a rendező életművét bemutató intézménynek.Franco Zeffirelli 1966-ban a várost sújtó és számos művészeti értékét megrongáló árvíz után dokumentumfilmet forgatott Per Firenze (Firenzéért) címmel. A film segítségével, amelynek a narrátora Richard Burton amerikai filmszínész volt, 20 millió dolláros támogatást sikerült összegyűjteni a helyreállítási és újjáépítési munkákhoz.A rendező Firenze óvárosába költöztette az alapítványát, amelynek az volt a célja, hogy minél több ember számára elérhetővé tegye az életművét. A 4 ezer négyzetméteres barokk épületben, amelyet a város ajándékozott a művésznek 92. születésnapja alkalmából, megszámlálhatatlan gyűjtemény található: vázlatok ezrei, pompázatos operadíszletek modelljei, a hosszú életpályája alatt forgatott mintegy húsz film plakátjai. Zeffirelli a filmek mellett több mint harminc színdarabot és operát rendezett.Az alapítvány értékes könyvtárában több mint tízezer művészeti, történelmi, irodalmi és színházi témákkal foglalkozó kötetet őriznek.Franco Zeffirelli szombaton hunyt el római Appia Anticán álló házában, fogadott fiai, Pippi és Luciano, egy orvos és a San Tarcisio templom lelkésze voltak mellette.A művész, aki hosszú ideje tüdőgyulladásban szenvedett, már egy héttel korábban felvette a halotti szentségeket - írta az olasz média a családra hivatkozva.Zeffirellit a firenzei Porte Sante temetőben lévő családi kápolnában helyezik örök nyugalomba. "Mindenki elbúcsúzhat tőle Firenzében" - mondta a város polgármestere.A firenzei dómban Giuseppe Betori, a város érseke mutat be misét - közölték vasárnap Zeffirelli hozzátartozói.Már a reggeli órákban hatalmas sor kígyózott a toszkánai nagyhercegek egykori székhelyének a firenzei óvárosban álló épülete előtt, a rendező koporsójára várva, akit az Ötszázak termében ravataloztak fel."Az egész világ ismerte a mestert, munkája, s mindaz, amit maga mögött hagyott, mindörökre fennmarad, mert nagy ember volt" - mondta az AFP francia hírügynökségnek Luciano Zeffirelli, a filmrendező fia. "Mindig Firenze járt az eszében, mindig arra kért, hogy hozzam el ide, még akkor is, amikor rosszul érezte magát" - tette hozzá."Mint fogadott firenzei és mint aki hozzá nagyon közel állt, sok filmjét láttam, és tegnap újra megnéztem a dokumentumfilmet, amelyet a firenzei árvízről készített. "Mint fogadott firenzei és mint aki hozzá nagyon közel állt, sok filmjét láttam, és tegnap újra megnéztem a dokumentumfilmet, amelyet a firenzei árvízről készített. Felébresztette az emlékeimet, és szeretnék fejet hajtani előtte" - mondta az egyik várakozó, az 56 éves Alba Prosperi. Zeffirelli a filmek mellett több mint harminc színdarabot és operát rendezett.Az alapítvány értékes könyvtárában több mint tízezer művészeti, történelmi, irodalmi és színházi témákkal foglalkozó kötetet őriznek."Franco Zeffirelli halála mély érzelmeket váltott ki belőlem. Az olasz filmművészet, a művészet és a szépség olasz nagykövete volt. Nagy filmrendező, forgatókönyvíró, színpadtechnikus volt. A kultúra nagy alakja" - írta Twitter-üzenetében Giuseppe Conte olasz miniszterelnök."Soha nem kívántam, hogy ez bekövetkezzen. Franco Zeffirelli, a nemzetközi kultúra egyik legnagyobb alakja ma reggel eltávozott közülünk. Osztozunk a család fájdalmában. Isten veled, kedves Mester. Firenze sosem felejt el téged" - írta Dario Nardella, a toszkánai város polgármestere.Alberto Bonisoli olasz kulturális miniszter "korunk géniuszának" nevezte a művészt, akit az egész kulturális és filmvilág gyászol. "Ciao Maestro" - olvasható nemes egyszerűséggel megfogalmazott búcsú a Zeffirelli Alapítvány honlapjának főoldalán.Halálhírének bejelentése óta az egész világ médiája tisztelgett a legendás rendező előtt. A BBC brit műsorszolgáltató emlékeztetett arra, hogy olyan csillagokat rendezett, mint Elizabeth Taylor és Maria Callas, a nagy olasz színházak - a milánói Scalától a velencei Fenicéig - részvétüket fejezték ki a művész halála miatt a Twitter mikroblog portálon.