Több mint 100 méter mély kútba zuhant egy kétéves kisfiú

Egy több mint 100 méter mély kútba zuhant kétéves kisfiú után kutatnak a hatóságok a dél-spanyolországi Andalúziában már egy napja.



A baleset Totalán település egyik birtokának hegyvidéki területén történt vasárnap, ahol a kisfiú családja ebédelt a szabadban. Elmondásuk szerint a gyerek eltávolodott tőlük, majd eltűnt a kútnyílásban, ahonnan sírást is hallani véltek a hozzátartozók.



Bernardo Moltó csendőrségi szóvivő a sajtónak elmondta: egyelőre nem sikerült a kis Yulen nyomára bukkanniuk, a kút átmérője mindössze 25 centiméter, így a kutatás és mentés rendkívül bonyolult.



A nyílásba kamerát vezetettek, amely azonban 73 méteren földakadályba ütközött. Ott megtaláltak egy zacskó édességet és egy műanyagpoharat, amely feltehetően a kisfiúé. Az általában csőhálózatok vizsgálatához használt eszközzel még nem érték el a kútnyílás alját, amelyet körülbelül 110 méter mélyre becsülnek.



A szóvivő közölte: a mentés folytatására több forgatókönyvük is van, az egyik például, hogy felülről elkezdik tágítani a nyílást, illetve kicsit arrébb egy másik kutat fúrnak párhuzamosan, a kettőt pedig alul összekötik. A műveletek azonban kockázatosak, mivel az eredeti kútnyílás könnyen beomolhat.



Az akcióban mintegy száz szakember, mások mellett mentők, tűzoltók, hegyimentők is közreműködnek.