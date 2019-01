Több mint 2 ezer migráns a párizsi utcákon, a kormány 1200 új férőhelyet ad át

A France terre d'asile (FTDA) nevű civil szervezet szerdán 2039 utcán élő migránst számolt össze a francia fővárosban, közülük mintegy nyolcszázan ismételten az északon található Porte de la Chapelle metrómegálló körül spontán kialakult sátortáborban húzták meg magukat.



A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy egy héttel ezelőtt még csak 1728 migránst számoltak össze a párizsi utcákon. A Porte de la Chapelle-i nagy sátortáboron kívül kisebb sátorhelyek is léteznek a körgyűrű mentén, s néhány helyen az autópálya-lehajtók mentén, a közlekedés kellős közepén, a körforgalomban sátoroznak az elsősorban szudáni migránsok.



A francia hírügynökség érdeklődésére a Párizs körüli Ile-de-France régió prefektúrája arról tájékoztatott, hogy a fővárosban tavaly 45 százalékkal nőtt a menedékkérők száma, míg országos szinten húsz százalékkal, s ennek következtében megteltek a menedékkérőket befogadó központok.

A kormány a következő napokban növelni fogja a menedékkérők befogadási helyeinek számát, a vidékfejlesztési minisztérium támogatásának köszönhetően az Ile-de-France régióban 1200 új férőhelyet hoznak létre a migránsok elszállásolására" - mondta Michel Cadot párizsi prefektus.



Laurent Russier, Párizs egyik északi elővárosa, Saint-Denis kommunista polgármestere levélben fordult a prefektushoz és Emmanuel Macron államfőhöz, amelyben felajánlotta a város önkormányzati tulajdonban lévő nyári szabadidőközpontját a migránsok elszállásolására, függetlenül attól, hogy azok benyújtották-e már a menedékkérelmüket, illetve hogy elutasították-e már azt. A polgármester azt szeretné, ha a menedékkérők elhelyezése a felajánlott szálláshelyen nem szolgálna ürügyként a migránsok kitoloncolásának megszervezésére.



A migránsok sátortáborai júniusban teljesen eltűntek a francia fővárosból. A 2015-ös menekültválság kezdete óta több mint harminc táborkiürítést rendelt el a prefektúra Párizsban. A legjelentősebb 2016 novemberében volt, akkor egyszerre 4 ezer embert vittek el. Azóta a rendőrök minden migránst megakadályoztak abban, hogy letelepedjenek a parkokban és táborhelyeket alakítsanak ki, így gyakorlatilag láthatatlanná váltak a párizsiak számára. A civil szervezetek viszont december végén arra figyelmeztettek, hogy ismét több ezer migráns jelent meg a francia városokban, s az állami szerveket vádolták meg azzal, hogy veszélybe sodorják az emberek életét.



A France Info hírrádió pénteki tudósítása szerint a La Manche-csatornán a tavalyi év folyamán mintegy ötszázan próbáltak meg hajóval átjutni Franciaországból a brit partokra, s több mint a felüknek sikerült is, a többieket elfogták a határőrök. A szám jóval kevesebb, mint a teherautókból az elmúlt év során előállított 25 ezer illegális bevándorló, de a jelenség újdonságnak számít, s a vízen történő átjutási kísérletek száma az elmúlt hónapokban négyszeresére emelkedett a viszonylag enyhe időjárásnak köszönhetően, illetve az iráni állampolgárságú migránsok megjelenésével. Ők azok ugyanis, akik inkább hajón próbálnak meg átjutni Nagy-Britanniába, ellentétben a többi migránssal, akik továbbra is a teherautókban elbújva kompon vagy vasúton próbálják meg Franciaországot elhagyni. A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) közeledtével az embercsempészek is egyre inkább a vízen való átkelést javasolják az illegális bevándorlóknak.