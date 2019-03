Több mint ezer embert mentenek egy hajóról Norvégia közelében

A mentőhajók és helikopterek már elindultak a Viking Skyhoz, a szárazföldön pedig előkészítették az emberek fogadásához szükséges létesítményeket - közölték a mentők. A meteorológiai intézet kiemelte, hogy a tengeren óránkénti 70 kilométeres sebességű szél fúj, és 6-8 méteres hullámok tombolnak. Két mentőhajó az erős szél és hullámzás miatt kénytelen volt visszafordulni, és a mentést lassítja, hogy egy teherszállító hajó motorja is elromlott a közelben, és arról is ki kell menteni a 9 fős legénységet. A Viking Sky nevű hajó irányíthatatlanul sodródott More og Romsdal megye partjainak közelében a szárazföld felé, és délután két órakor vészjelzést adott le. A korszerű, 2017-ben vízre bocsátott hajó a Viking Cruises csoport tulajdona, és a vállalat weboldala szerint 930 utas fogadására képes.



Később a legénységnek az egyik motort sikerült beindítania, és a hajót a partoktól két kilométerre lehorgonyozták. Az utasok és a személyzet kimentése folytatódik. A mentésben részt vevő öt helikopternek kora estig csak 87 embert sikerült lehoznia a fedélzetről, és a Molde város közelében fekvő Fraena településre szállítani. Nyolcnak közülük könnyebb sérüléseik voltak. Néhányan közülük elmondták, hogy éppen ebédeltek, amikor a hajó rázkódni kezdett, ablakok törtek be, és víz dőlt be rajtuk.



"A helikopterezést jobb szeretném elfelejteni. Nem volt vicces" - idézte fel a történteket egy amerikai utas az NRK norvég televíziónak. A cruisemapper.com honlap adatai szerint a Viking Sky március 14-én futott ki a nyugat-norvégiai Bergen városból 12 napos utazásra, amelynek során Narvik, Alta, Tromsö, Bodo és Stavanger városokban állt meg. Az utazás kedden ért volna a nagy-britanniai Tilbury kikötőjében.