Többen meghaltak a húszik és kormányerők összecsapásában Jemenben

"Mintegy 20 húszi felkelő halt meg, és számosan megsebesültek a hadsereggel vívott harcokban Szaada tartományban" - idézett a SABA egy névtelenül nyilatkozó katonai parancsnokot. Az illetékes nem említett saját veszteségeket.



A tájékoztatás szerint a harcok egy olyan nemzetközi autóútra összpontosultak, amely Bakem körzetet köti össze Alab határátkelőhellyel a szaúdi határon.



A hadsereg tűzszerészei a felkelők által kihelyezett számos házi készítésű robbanószerkezetet és aknát hatástalanítottak az út mentén - tette hozzá a katonai parancsnok.



Szaada az iráni támogatást élvező húszi lázadók kulcsfontosságú erőssége.



A nap folyamán a szintén a felkelők kezén lévő jemeni fővárosba, Szanaába érkezett Martin Griffiths, az ENSZ jemeni különmegbízottja azzal a szándékkal, hogy az ország nyugati felében lévő Hodeida kikötővárosára kieszközölt törékeny tűzszünetet megszilárdítsa.



A konfliktus szereplői 2018 végén a svédországi Rimbóban, az ENSZ égisze alatt folytattak megbeszéléseket, s tűzszünetben állapodtak meg a kormánycsapatok által ostromolt Hodeida ügyében. A harcok ennek ellenére ismételten kiújultak a kikötőváros külterületein.



A húszik egyik, névtelenséghez ragaszkodó sajtófelelőse arról számolt be a Hszinhua kínai hírügynökségnek, hogy Griffiths a síita lázadók vezérével, Abdul-Malik al-Húszival fog találkozni. Mint mondta, a találkozó célja, hogy megvitassák Hodeida ügyét, s megtörjék a patthelyzetet a fegyvernyugvási megállapodás végrehajtása érdekében. A világszervezet pénteki közlése szerint a különmegbízott a szaúdi emigrációban lévő Rabbó Manszúr Hádi jemeni elnökkel és kormányával is találkozni fog Rijádban.



Szombaton heves harcok folytak a kormányerők és szövetségeseik, valamint a lázadók között a hodeidai egyetem, valamint a város déli részén lévő Rabasah kerület térségében.



Jemenben 2014 óta dúl polgárháború. A szaúdi vezetésű arab koalíció 2015 tavaszán avatkozott be a konfliktusba, miután az Irán támogatását élvező húszik elfoglalták a fővárost, és elűzték az ország nemzetközileg elismert kormányát, amely most Szaúd-Arábiában működik.