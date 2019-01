Törvénybe foglalnák a Huawei egyes termékeinek tilalmát az USA-ban

Amerikai törvényhozók egy csoportja kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be helyi idő szerint szerdán este a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat gyártotta chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról.



A törvényhozók javaslata nemcsak a Huawei, hanem a ZTE és más kínai vállalatok olyan termékeire is vonatkozik, amelyek forgalmazása amerikai szankciókat, törvényt vagy exportellenőrzési szabályokat sért.



A törvényjavaslatot szinte egy időben nyújtották be a The Wall Street Journal című lap értesülésének nyilvánosságra hozásával: a lap szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) bűnügyi nyomozást folytat a Huawei ellen ipari titkok eltulajdonításának gyanúja miatt. A lap információi szerint a Huawei ipari-kereskedelmi titkokat lop el amerikai üzleti partnereitől, köztük például a német T-Mobile amerikai leányvállalatától. A lap konkrétan a T-Mobile okostelefonjainak tesztelésére használt technológiának az ellopását említette.



A nyomozás - írta a lap - részben egy polgári peres eljárásnak köszönhetően indult meg: az északnyugati Seattle városában egy esküdtszék felelősnek találta a Huaweit a T-Mobile egyik üzeme robottechnológiájának eltulajdonításában.



Sem az amerikai igazságügyi minisztérium, sem a Huawei szóvivője nem kommentálta a The Wall Street Journal értesüléseit.



A Huawei a világ legnagyobb telekommunikációs berendezéseket gyártó cége, és a világon a második legnagyobb okostelefon-gyártó. Tevékenységét az Egyesült Államokban régóta behatóan vizsgálják, és az amerikai kormány hatékony lépéseket tett annak érdekében, hogy megakadályozza a Huawei-berendezések rácsatlakozását a nagy amerikai hálózatokra. Washington - más országokhoz hasonlóan - attól tart, hogy a Huawei berendezéseivel a kínai hatóságok kémkednek.



A The Washington Free Beacon című konzervatív portál szerdán írt hosszas elemzést arról, hogy az amerikai hírszerzés szerint a Huaweinek szoros kapcsolatai vannak a Kínai Kommunista Párttal és a kínai polgári és katonai hírszerző szervekkel.



A hét elején sencseni keltezésű tudósításában a brit Financial Times című lap arról számolt be, hogy Zsen Cseng-fej, a cég idős és a nyilvánosság elől elzárkózó alapítója újságírók előtt kijelentette: a vállalat "soha, egyetlen kormánytól sem kapott megkeresést információk átadására". Majd hozzátette, hogy támogatja a Kínai Kommunista Pártot, de - ahogyan fogalmazott -"nem okoznék kárt egyetlen más országnak sem".