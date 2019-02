Tragikus balesetben meghalt a 30 éves olimpiai bajnok

St. Moritz

Síelés közben életét vesztette a svájci St. Moritzban Maximilian Reinelt német evezős, aki a londoni olimpián arany-, a riói játékokon pedig ezüstérmes volt a férfi nyolcassal.A 30 éves sportolót ért szerencsétlenségről a német szövetség számolt be hétfőn. Reinelt halálának körülményei egyelőre még nem ismertek.Az evezős az olimpiai érmei mellett világbajnokságokon két arany- és három ezüstérmet nyert a nyolcassal, s négyszer Európa-bajnok is volt.A civilben orvosi végzettséggel rendelkező Reinelt a riói játékok után fejezte be pályafutását, a jövő héten pedig a német U23-as válogatott orvosaként utazott volna a sportolókkal a spanyolországi edzőtáborba.