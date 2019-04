Trump: 20 ezer fős migránskaraván közeledik az amerikai határhoz

Húszezer fős migránskaraván közeledik Mexikóban az amerikai határhoz - közölte szerdai Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, és újabb katonák határhoz küldését helyezte kilátásba.



"Egy nagyon nagy karaván, több mint húszezer ember indult el Mexikón keresztül. Mexikóban ugyan csökkent a létszámuk, de továbbra is menetelnek. Mexikónak fel kell tartóztatnia őket, vagy kénytelenek leszünk lezárni azt a határszakaszt és bevetni a katonaságot" - fogalmazott a mikroblog-bejegyzésben az amerikai elnök. Később egy újabb Twitterben azt állította, hogy a mexikói hadsereg segíti az emberkereskedőket, ezért mindenképpen újabb amerikai katonákat küld a határhoz.



"Mexikói katonák közelmúltban fegyvert fogtak Nemzeti Gárdánk tagjaira, valószínűleg megtévesztő taktikából a határnál lévő kábítószer-kereskedők érdekében. De jobb, ha ez nem történik meg ismét. Most azonnal felfegyverzett katonákat küldünk a határhoz. Mexikó alig tesz valamit a féken tartásuk és a visszaküldésük érdekében" - írta Trump, aki üzenetében a felfegyverzett szót nagybetűkkel nyomatékosította. A napokban valóban előfordult, hogy mexikói katonák a texasi Clint városkánál a határ mentén, de már amerikai területen amerikai katonákat állítottak meg, és az egyikük fegyverét el is vették. A mexikóiak később arra hivatkoztak, nem tudták, hogy már az Egyesült Államok területén járnak.



Az amerikai határőrség nyilvánosságra hozott egy videófelvételt is, amelyen az látszik, mintha felfegyverzett emberek segítenének át a határon egy asszonyt.