Trump: az USA nem "a Közel-Kelet rendőre"

Az Egyesült Államok nem "a Közel-Kelet rendőre" - írta az amerikai elnök csütörtökön a Twitter közösségi portálon, s egyúttal védelmébe vette az amerikai csapatkivonást Szíriából.



Donald Trump szerint az amerikai katonák kivonása Szíriából nem lehet meglepő senki számára, mert már évek óta ezért kardoskodik.



Twitter-bejegyzésében Trump felvetette kérdést: "Akar-e az Egyesült Államok a Közel-Kelet rendőre lenni, a SEMMIÉRT, elvesztegetve értékes életeket és dollármilliárdok ezreit költve mások védelmére, akik szinte minden esetben képtelenek megbecsülni, amit teszünk?"



"Örökké ott akarunk maradni? Eljött az ideje, hogy mások harcoljanak" - hangsúlyozta.



"Ellentétben a hamis hírek gyártóival, Oroszország, Irán, Szíria, és sokan mások nem örülnek annak, hogy az Egyesült Államok kivonul" - olvasható az elnök Twitter-üzenetében. Mert - mint írta - most rajtuk a sor, hogy nélkülünk harcoljanak az Iszlám Állam terroristáival és másokkal szemben, akiket gyűlölnek.



Trump utasítása az amerikai csapatkivonásról az Iszlám Állammal szembeni amerikai légicsapások végét is jelenti - közölte a Reuters hírügynökség egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselőre hivatkozva. A nemzetközi terrorellenes koalíció bombázása kulcsfontosságú volt az iszlamisták visszaszorításában Irakban és a szomszédos Szíriában. A két országban 2015 óta több mint 100 ezer bombát dobtak le és rakétát lőttek ki a szélsőségesek célpontjaira az amerikai légierő közlése szerint.



Hivatalos források szerint jelenleg több mint kétezer amerikai katona tartózkodik Szíriában, hogy segítse a lázadókat az Iszlám Állam legyőzésében. Elsődleges feladatuk a helyi erők kiképzése volt a terroristák elleni küzdelemben. A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy megkezdődött az amerikai katonák kivonása Szíriából. A csapatkivonás jelentős kihatással lesz az erőviszonyokra Szíriában, ahol Washington riválisai, Moszkva és Teherán az utóbbi években jelentős befolyást szereztek a damaszkuszi rezsimet támogatva.



Az amerikai döntés egyben megkérdőjelezi az eddig kiképzéssel és fegyverekkel támogatott kurd milíciák fennmaradását Észak-Szíriában, kurdok félelmei szerint a csapatkivonás ugyanis a kurdok elleni azonnali offenzívára késztetheti Törökországot.



Nemcsak az amerikai erőknek a dzsihadisták elleni harcban részt vevő szövetségesei bírálták a csapatkivonást, de számos amerikai politikus és szakértő is korainak tartja, mert erősítheti az arab országban még mindig jelen lévő Iszlám Államot, és szabad utat adhat Iránnak, Oroszországnak és a velük szövetséges Bassár el-Aszad szíriai elnöknek.