Trump beleegyezne, hogy ne fal, hanem acélkerítés épüljön az amerikai-mexikói határon

Donald Trump amerikai elnök beleegyezne abba, hogy az amerikai-mexikói határon ne fal, hanem acélkerítés épüljön - derült ki keddi, a Fehér Ház Ovális irodájából közvetített tévébeszédéből, amelyet a nagy amerikai televíziós csatornák helyi idő szerint este kilenc órakor sugároztak.



A nemzethez intézett üzenete alig kilenc percig tartott, de a jóslatokkal ellentétben az elnök nem jelentette be, hogy szükségállapotot hirdetne.



Trump leszögezte: növekvő humanitárius és biztonsági válság alakult ki a déli határokon, naponta ezrek próbálnak meg bejutni amerikai területre. "Nincs már helyünk, ahol elhelyezhetjük őket és nincsenek meg az eszközeink, hogy megfelelő módon visszaküldjük őket oda, ahonnan útnak indultak" - fogalmazott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Amerika örömmel ad otthont olyan bevándorlók millióinak, akik törvényes keretek között érkeznek, majd gazdagítják az amerikai nemzetet. "De minden amerikait károsan érint az ellenőrizetlen illegális bevándorlás" - szögezte le. Hozzátette: az illegális bevándorlás kimeríti az amerikai erőforrásokat és csökkenti az amerikai béreket, ami leginkább az Egyesült Államok afroamerikai és spanyolajkú közösségeit sújtja. Az elnök "a szív és a lélek válságáról" beszélt. Felidézte az Egyesült Államok határainál lévő migránsok erőszakos cselekedeteit és konkrét példát is említett egy illegális bevándorló által nemrégiben Kaliforniában elkövetett bűncselekményre. Úgy vélte, hogy az ellenőrizetlen határon beáramló kábítószer több amerikai halálát okozza majd az idén, mint a vietnami háború. Adatokat idézett: az elmúlt két évben a határvédelmi szervek 266 ezer olyan illegális bevándorlót tartóztattak le, aki bűncselekményeket követett el.



Emlékeztetett egyben arra, hogy már a választási kampányában is az amerikaiak biztonságának megóvását ígérte, és feltette a kérdést: vajon mi az oka annak, hogy tehetős amerikaiak falat emeltetnek a házuk köré. Az elnök nem nevezett néven senkit, de egyértelműen Barack Obama demokrata párti volt elnökre utalt: pár nappal korábban ugyanis már felhozta, hogy az Obama-házaspár a washingtoni villája körül magas falat emeltet.



Trump emlékeztetett arra is, hogy Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője - aki most ellenzi a határfalat - más demokrata párti politikusokkal együtt régebben támogatta a falépítést, és csak azt követően változtatott véleményt, hogy őt elnökké választották.



Az elnök kitartott amellett, hogy a déli határokat meg kell védeni, és ehhez változatlanul 5,6 milliárd dollárt kért a törvényhozóktól. Mindehhez forrást az Egyesült Államok új kereskedelmi megállapodásaiból lehetne előteremteni - tette hozzá. Megismételte: a részleges kormányzati leállás perceken belül megoldható lenne, és szerdára tárgyalásokra invitálta a demokrata párti vezetőket a Fehér Házba. Leszögezte viszont: a kormányzati munka újraindítása csak akkor lehetséges, ha az ehhez szükséges költségvetésben szerepel a falra, illetve az acélkerítésre kért összeg is.



A demokrata párti törvényhozók nevében Nancy Pelosi, a törvényhozás házelnöke és Chuck Schumer szenátusi frakcióvezető szintén nagyon rövid beszédben válaszolt az elnöknek. Schumer szenátor azt hangoztatta, hogy a demokraták "nem indulatból politizálnak" és elveikkel nem fér össze egy határon építendő fal gondolata. "Az elnök a félelemkeltésre és nem a tényekre, a megosztottságra és nem az egységre épít" - fogalmazott a szenátor. Kiemelte: a kormányzati munkát újra kell indítani és majd utána vitázhatnak a déli határok biztonságáról.