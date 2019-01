Trump derűlátó az amerikai-kínai tárgyalásokat illetően

Donald Trump amerikai elnök derűlátó a Washingtonban szerdán kezdődött amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokat illetően, de úgy ítéli meg, hogy a két ország nem tud átfogó megállapodást kötni addig, amíg a közeljövőben nem találkozik újra kínai kollégájával, Hszi Csin-pinggel.



Trump elnök, aki csütörtökön a Fehér Házban fogadja Liu He Kínai miniszterelnök-helyettest, delegációvezetőt, egy sor Twitter-bejegyzésben is foglalkozott a két napra tervezett egyeztetésekkel.



Jól alakulnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások, mindkét fél részéről "jó szándék és szellem" tapasztalható - fogalmazott csütörtök reggeli Twitter-bejegyzésében Donald Trump.



"Kína nem akarja a vámtarifák növelését és úgy érzi, hogy jobban jár, ha megállapodást köt. Igaza van" - írta egy másik bejegyzésben Trump. Hozzáfűzte azonban, hogy "addig nem lesz megállapodás, amíg a közeljövőben nem találkozom barátommal, Hszi elnökkel, hogy megvitassuk és megállapodjunk a régóta fennálló és nehezebb kérdések némelyikében".



Ez volt az első alkalom, hogy az amerikai elnök jelezte, ismét találkozna Hszi Csin-ping kínai elnökkel. A két politikus legutóbb decemberben, Buenos Airesben tartott személyes találkozót, amelynek eredményeként március végéig, 90 napra kereskedelmi "tűzszünetet" kötött a két ország, esélyt adva a hónapok óta dúló vámháború lezárásának.



Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások újabb fordulóján az amerikai delegációt Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója vezeti, tagja Steven Mnuchin pénzügyminiszter, Wilbur Ross, a kereskedelmi tárca irányítója, valamint Larry Kudlow és Peter Navarro, a Fehér Ház két gazdasági tanácsadója. A kínai küldöttséget vezető Liu He a kínai elnök gazdasági főtanácsadója.



A megbeszéléseket zárt ajtók mögött tartották, közleményt nem adtak ki, az amerikai főtárgyaló szóvivője pedig elhárította a sajtó érdeklődését, nem kívánta kommentálni a tárgyalásokat. A felek várhatóan csak a forduló befejeztével adnak tájékoztatást.



Amerikai elemzők nem számítanak áttörésre, részben azért sem, mert megítélésük szerint Kína eddig kevés jelét adta, hogy érdemben kíván foglalkozni az amerikai szellemi tulajdon védelmével és azzal a politikával, amely Washington szerint az amerikai vállalatokat arra kényszeríti, hogy átadják technológiájukat kínai cégeknek. Washington emellett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal és kereskedelmi titkok ellopásával vádolja Pekinget, valamint azzal, hogy módszeresen próbál amerikai technológiai cégek felvásárolni. Peking tagadja a vádakat.



Az Egyesült Államok és Kína tavaly nyáron vetett ki kölcsönösen 50-50 milliárd dollár értékű importárura 25 százalékos pótvámot. Szeptember 24-én további, összesen 260 milliárd dollár értékű árura vezetett be pótvámot a két ország. Az Egyesült Államok mintegy 200 milliárd dollár értékű kínai termékre vetett ki az év végéig 10 százalékos pótvámot, amelynek mértékét januártól emelte volna 25 százalékra. Kína 5, illetve 10 százalékos pótlólagos vámot vetett ki 60 milliárd dollárnyi amerikai árura. A januárban esedékes emelést mindkét ország felfüggesztette.