Trump és Putyin egy új nukleáris egyezményről is egyeztetett telefonon

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök egy lehetséges új nukleáris egyezményről is egyeztetett telefonon - jelentette be Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője.



A szóvivő szerint a két elnök több mint egy órán keresztül tárgyalt egymással telefonon.



Megvitatták, hogy vagy új nukleáris egyezményt kötnek, de az már Kína bevonásával háromoldalú megállapodás lenne, vagy a még meglevő amerikai-orosz stratégiai szerződést hosszabbítanák meg.



Sarah Huckabee Sanders elmondta azt is az újságíróknak: a megbeszélésen a nukleáris egyezmény lehetősége mellett Donald Trump és Vlagyimir Putyin megvitatta a venezuelai helyzetet és Észak-Korea atomfegyver-mentesítésének ügyét.



A szóvivő tájékoztatása után pár perccel Donald Trump Twitter-bejegyzésben "nagyon jó" és "gyümölcsöző" beszélgetésnek minősítette egyeztetéseit az orosz elnökkel. Azt írta: "ahogyan már a boszorkányüldözés előtt mindig is mondtam, nem rossz, hanem jó dolog, ha jól kijövünk Oroszországgal, Kínával és mindenki mással is".



Trump, kiegészítve Sarah Huckabee Sanders tájékoztatását, azt is közölte: Vlagyimir Putyinnal megvitatott kereskedelmi kérdéseket is, valamint az "orosz kacsát". Ezzel a 2016-os választási kampánycsapatának munkatársai és oroszok közötti összejátszásról folytatott Mueller-vizsgálatra utalt, amelynek eredményeképpen Robert Mueller, a vizsgálóbizottság vezetője megállapította, hogy sem Trump, sem munkatársai nem játszottak össze oroszokkal a választási győzelem érdekében.