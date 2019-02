Trump felturbózná a mesterséges intelligencia fejlesztését

Donald Trump rendeletet adott ki hétfőn a mesterséges intelligencia kutatásáról és fejlesztéséről.



Az amerikai elnök ebben arra utasította a szövetségi kormányzati hivatalokat és ügynökségeket, hogy - kiemelt fontosságúnak tekintve a mesterséges intelligencia (angol betűszóval: AI) fejlesztését - bocsássanak rendelkezésre nagyobb erőforrásokat és biztosítsanak több beruházást a kutatás-fejlesztéshez, tegyék lehetővé szélesebb körben a hozzáférést a szövetségi adatbázishoz és számítógép-kapacitásokhoz, kínálják a megfelelő képzési programokat, ösztöndíjakat, továbbá készítsék fel az embereket a mesterséges intelligencia új korszakára.



Az Amerikai AI Kezdeményezés néven aláírt elnöki rendelet egyúttal szorgalmazza, hogy a szövetségi hivatalok és ügynökségek, miközben nagyobb hozzáférést biztosítanak a kormányzati adatbázisokhoz és a számítógépes rendszerekhez, őrizzék meg ezek biztonságát, bizalmas jellegét.



Arra is felhívja az érintetteket, hogy "védjék meg a polgári szabadságjogokat, a jogot a magánélethez és az amerikai értékrendet".



A dokumentum nem tartalmaz a finanszírozásra vonatkozó részleteket. A kormányzat álláspontja, hogy a kongresszusnak kell előteremtenie a szükséges összeget.



A Fehér Ház szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése "kulcsfontosságú a jövő iparágainak megteremtéséhez", például önjáró autók és ipari robotok gyártásához, betegségek diagnosztizálására alkalmas algoritmusok megalkotásához.



Az elnöki rendelet célja, hogy megőrizze az Egyesült Államok jelenleg meglévő előnyét a mesterséges intelligencia kutatásában és fejlesztésében. Elemzők és a tudományos élet szereplői ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy Amerika még mindig világelső az AI terén, de más országok is erőteljesen beruháznak, és felzárkózóban vannak. Elsősorban Kínát említik.



Michael Kratsios, a Fehér Ház tudományos tanácsadója egy hétfőn publikált tanulmányában úgy fogalmazott: "Megfelelő vezetés mellett a mesterséges intelligencia megsokszorozza az emberek képességeit, mert megszabadítja őket az apró-cseprő munkáktól."



Az amerikai csúcstechnológiai iparágak irányítói és a tudományos élet szereplői régóta sürgették Donald Trumpot, hogy alakítson ki országos AI-stratégiát. Ennek érdekében a Fehér Ház decemberben tartott is egy tanácskozást, amelyre meghívta olyan nagy cégek vezetőit, mint a Google, az Oracle, az IBM, a Microsoft vagy a Qualcomm. Az eseményen az amerikai elnök is részt vett.



Februárban tartott évértékelő beszédében Donald Trump röviden erre is kitért: megemlítette "a beruházást a jövő élvonalbeli iparágaiba".