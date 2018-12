Trump kemény fellépést ígér Moszkvával és Pekinggel szemben

Donald Trump amerikai elnök James Mattis védelmi miniszter bejelentett lemondása után is keményen kíván fellépni Moszkvával és Pekinggel szemben. Ezt maga az elnök hangsúlyozta pénteki Twitter-bejegyzései egyikében.



Az elnök arra reagált, hogy lemondó levelében a miniszter azt is megemlítette, hogy távozásának oka részben az, hogy az elnök habozik keményebb állásfoglalásokra az Egyesült Államok legfőbb vetélytársaival szemben.



"Soha nem volt elnök, aki keményebb - ugyanakkor korrekt - volt Kínával és Oroszországgal szemben. A hamis hírek sajtója nagyon erőlködik, hogy az ellenkező képet rajzolja fel" - fogalmazott Trump.



Lemondását James Mattis jórészt azzal indokolta, hogy nem ért egyet Donald Trump döntésével, miszerint az Egyesült Államok kivonja katonáit Szíriából és kivonul Afganisztánból is. Ugyanakkor megemlítette, hogy szerinte Washington nem lép fel megfelelő határozottsággal és keménységgel Oroszországgal és Kínával szemben. A két országot Mattis az Egyesült Államok legfőbb vetélytársainak nevezte.



Az elnök döntését a szíriai kivonulásról az amerikai politikusok - republikánusok és demokrata pártiak egyaránt - elítélték. Lindsay Graham szenátor, Donald Trump egyik legodaadóbb támogatója például arra figyelmeztetett, hogy a kivonulás ajándék Oroszországnak és Iránnak, amely kihasználhatja a Szíriában keletkező biztonsági vákuumot.