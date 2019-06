Trump "virtuális hazaárulással" vádolta meg a The New York Timest

A The New York Times hibájából az a kép fog kialakulni, hogy az Egyesült Államok jelentősen növeli kibertámadásait Oroszország ellen. Ez virtuális hazaárulás, mert nem igaz"

Donald Trump amerikai elnök "virtuális hazaárulással" vádolta meg szombat este a Twitteren a The New York Times című napilapot, mert utóbbi beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok megsokszorozza behatolásait az orosz informatikai rendszerekbe.- szögezte le az elnök bejegyzésében Ismét azzal vádolta meg a lap újságíróit, hogy "a nép ellenségei", valamint hogy korruptak.A lap, amely rendszeresen közöl Trumpnak nem tetsző oknyomozó cikkeket, gyakran tárgya az elnök sajtóval szembeni haragjának.A The New York Times azt jelentette szombaton, hogy Washington figyelmeztetésképpen növeli behatolásait az orosz rendszerekbe, hogy Moszkva hagyjon fel hasonló akcióival az amerikai informatikai rendszerek ellen, valamint hogy súlyosabb konfliktus esetére a két ország között, fel tudjon készülni egy kibertámadásra.A lap által idézett, meg nem nevezett tisztségviselők azt mondták: az elnököt nem tájékoztatták a sűrűsödő amerikai műveletekről, mégpedig azért nem, mert a védelmi minisztérium és a hírszerzés "tart Trump reakciójától - esetleg megtiltja azokat -, vagy kifecsegi őket külföldi vezetőknek, mint ahogy 2017-ben beszélt egy kényes szíriai műveletről az orosz külügyminiszter füle hallatára" - írta a lap.