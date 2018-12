Tüntetnek az üzemanyagadó emelése ellen Párizsban - olvasónk helyszíni videója

A sárgamellényeseknek országosan ez a harmadik nagy tüntetése, egyébként november 17. óta tartanak demonstrációkat különböző helyeken az ország útjain. Az egy héttel ezelőtti párizsi tüntetés már erőszakos volt, akkor estig 103 szélsőségest állítottak elő.



Fotó: MTI Pénteken kudarcba fulladt a sárgamellényesek két képviselőjének tárgyalása Édouard Philippe miniszterelnökkel. Szombat reggel hat óra óta le van zárva a párizsi Champs-Élysées sugárút a forgalom elől. Sok üzlet és étterem kirakatát a tulajdonosok bedeszkázták erre a napra, okulva a múlt szombati károkból. A tüntetők a sugárúton vonultak végig, és egy részük - a belügyminisztérium szerint mintegy 1500 ember - a Place de líÉtoile-on át akarta törni a rendőrkordont, amire a rendőrök könnygáz és vízágyúk bevetésével válaszoltak. A tömeg szétoszlott, és helyenként kukákat borított fel, illetve gyújtott meg.

A könnygázzal borított téren egész délelőtt folytatódtak az összecsapások több száz szélsőséges és a rendőrök között, miközben a biztosított Champs-Élysées-n békés volt a tüntetők felvonulása. A rendőrökre támadó tüntetők közül sokan fekete csuklyát és álarcot viseltek, és a francia himnuszt, a La Marseillaise-t énekelték. A francia hírtelevíziók helyszíni tudósítói Párizsban soha nem tapasztalt "háborús feszültségről" beszélnek. "Kora reggeltől felszerelkezett és határozott emberek elképesztő erőszakot mutattak. Megtámadták a rendőröket, akik maguk is ritkán tapasztalt erőszakról számoltak be. Eddig több mint 107 elállítás történt" - mondta Édouard Philippe miniszterelnök a párizsi prefektúrán tett látogatásán.



A rendőrség később már 122 őrizetbe vételről tájékoztatott, estére 194-re emelkedett ez a szám. A nem végleges adat már délben meghaladta az előző szombati, szintén erőszakos párizsi megmozduláson előállított szélsőségesek számát.



Kora este a Champs-Élysées-hez vezető belvárosi utcákon és a Diadalívhez vezető sugárutakon szemeteseket és tucatnyi gépkocsit borítottak fel és gyújtottak fel a kisebb csoportokban mozgó rendbontók, akik különböző tárgyakkal dobálták a rendőröket. Hasonló incidensek történtek a Rivoli utcában is, ahol fosztogatók is megjelentek, kirakatokat törtek be és egy étterembe is behatoltak.



Miközben a tűzoltók megpróbálták eloltani a lángoló gépkocsikat, a tüntetők baseball-ütőkkel szétvert újságosbódék és a bérbicikli-tárolók tartozékait dobálták a tűzre. Az Opera környékén bankautomatákat és szintén kirakatokat törtek be, a tér könnygázban úszott délután, miközben az egyik legelegánsabb kávéház, a Café de la Paix gyorsan elbarikádozta minden bejáratát.



A Diadalívre "A sárgamellényesek győzni fognak" feliratot, az Operaházra "Macron = XVI. Lajos" feliratot festettek. Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere "mély felháborodásának" adott hangot az erőszak miatt. "Hazánk óriási válsággal szembesül, ami csak párbeszéddel oldható meg. Minél előbb meg kell találni az ehhez vezető utat" - írta a városvezető a Twitteren. Marine le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés (volt Nemzeti Front) elnöke azt kérte a tüntetőktől a Twitteren, hogy "hagyják el a helyszíneket, hogy a rendőrök be tudjanak avatkozni és véget tudjanak vetni a zavargásoknak".



Az ellenzéki vezető azt kérte Emmanuel Macrontól, hogy fogadja valamennyi ellenzéki párt vezetőjét, miután hazatért a G20-ak csúcstalálkozójáról Buenos Airesből. A rendőrség tájékoztatása szerint eddig 80-an sérültek meg a zavargásokban, köztük 14 rendőr. Országszerte ugyanakkor békés tüntetésekről érkeztek hírek: kora délutánig mindegy 75 ezren vonultak az utcákra, közülük 5500-an a fővárosban tiltakoztak.

A párizsi prefektúra tájékoztatása szerint eddig 194 erőszakos tüntetőt vettek őrizetbe. A rendbontók kora este a város legelegánsabb részén gépkocsikat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be és fosztogatni kezdtek.˝Jelenleg egy másik negyedben - Monmartre - vagyunk, de innen is hallani néha kisebb durranásokat. A helyzet a Champs-Èlysées környékén elég feszült. A tér alatt futó metróállomások le vannak zárva, itt a szerelvények megállás nélkül mennek tovább. A járatokba leszivárog a felszíni füst szaga.A tüntetés már többről szól, mint az üzemanyagárak. Már a nehéz lakhatás és a korrupció ellen is tiltakoznak az emberek˝ - tudósított P. Szabolcs Párizsból.