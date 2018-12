Turistabuszok százai okoztak többórás közlekedési dugókat Rómában

Turistabuszok százai okoztak többórás közlekedési dugókat csütörtökön Rómában, a sofőrök a kitiltási tervek ellen tiltakoztak.



A turistabuszok kitiltásával a levegőszennyezést és a zajt akarja csökkenteni Róma városa.



A buszsofőrök és a buszos cégek vezetői a város számos pontján, köztük a Piazza Venezián is demonstráltak tiltakozásul Virginia Raggi polgármester és a városi tanács rendelkezése ellen, amely január elsején lépne életbe.



A tiltakozók szerint az új szabály ártana a turizmusnak, amely kulcsfontosságú a város életében, de az éttermek és a boltok is megszenvednék a hatását.



A város képviselői azt mondták, tenni kell valamit a légszennyezés megfékezésére és a károk ellen, amelyet az ókori műemlékekben - köztük a Colosseumban és a Forum Romanumban - okoz. Ha kevesebb lesz a busz, a gyalogosok is nagyobb biztonságban lesznek.



Korábbi polgármesterek szintén megkísérelték kitiltani a turistabuszokat, de sorra elbuktak a próbálkozások.



Az új terv három szektorra osztja a várost, a vörös zóna a legfontosabb műemlékek - többek között a Trevi-kút - környéke, oda csak a különleges engedéllyel rendelkező buszok hajthatnak be.



A vörös zónák mellett fekvő zöld zónákban - ide esik a Vatikán is - növelnék a buszparkolók számát, hogy a turisták kiszállhassanak és gyalog vagy közösségi közlekedéssel haladhassanak tovább a vörös zónákba.



A sárga zónákban hosszú ideig parkolhatnának a buszok.



A turistabuszok üzemeltetőinek jövőre napi jegyet kellene vásárolniuk az eddigi éves bérlettel szemben.