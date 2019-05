Tűzszünet jött létre Izrael és a palesztinok között

Egy név nélkül nyilatkozó forrás arról számolt be, hogy a tűzszünet helyi idő szerint 4.30 órakor lépett életbe, és egyiptomi közvetítéssel sikerült tető alá hozni. Az egyezség létrejöttét egy másik palesztin forrás, valamint a Hamász egyik tévécsatornája is megerősítette.



Izraeli oldalról egyelőre nem erősítették meg, hogy sikerült megállapodni a fegyvernyugvásról. Viszont a helyszínen lévő tudósítók arról számoltak be, hogy az erőszak látványosan mérséklődött, mert Izrael déli részén napkelte előtt órákon át nem szólaltak meg a rakétatámadásra figyelmeztető szirénák, az izraeli hadsereg pedig nem számolt be újabb légicsapásokról.



Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint szombat óta mintegy 650 rakétát lőttek ki az övezetből Izraelre. Izrael válaszul 320 célpontra mért csapást a Gázai övezetben. Izraelben négy ember halt meg, a palesztin oldalon pedig 19-en vesztették életüket vasárnap.