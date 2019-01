Új közúti sebességhatárokat vezettek be Spanyolországban

A halálos balesetek számának csökkentése érdekében új közúti sebességhatárokat vezettek be az országutakon Spanyolország mintegy 12 ezer kilométernyi útvonalain keddtől.



A spanyol közlekedési főigazgatóság (DGT) tájékoztatása szerint 100 kilométer per órás maximális sebesség helyett mostantól legfeljebb 90-nel szabad haladni az érintett közutakon személyautóval, motorral, kisbusszal és autóbusszal, míg a lakókocsik és kamionok esetében a sebességhatár 80 kilométer per órára csökken.



A módosítás alól kivételt képeznek azok az országutak, amelyeken az ellentétes haladási irányú sávokat nem csupán felfestés, hanem fizikai akadály is elválasztja egymástól. Azokon továbbra is 100 kilométer per óra marad a megengedett sebesség a 3500 kilogrammnál kisebb össztömegű járművek számára.



A módosításról a spanyol kormány december végén döntött, mivel az elmúlt öt évben az ilyen típusú utakon következett be a halálos balesetek 75-80 százaléka. A múlt évben 877-en veszítették életüket ezeken az útszakaszokon.



A sebességhatárok csökkentésétől mintegy 10 százalékkal kevesebb balesetet remélnek.



A közlekedési főigazgatóság az elmúlt 30 napban mintegy 2900 közlekedési táblát cserélt le, több mint félmillió eurós (159 millió forint) költséggel.