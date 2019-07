Új szóvivője van a Vatikánnak

Fotó: pixabay

A 43 éves Matteo Bruni a Vatikánban akkreditált tudósítóknak küldött levélében tájékoztatott arról, hogy hétfőtől átvette a sajtóközpont vezetését Alessandro Gisotti ideiglenes szentszéki szóvivőtől. Bruni az utóbbi három év alatt negyedik szentszéki szóvivő a Vatikánban.Matteo Bruni 2009 óta dolgozik a vatikáni sajtóközpontban, amely a Szent Péter-tér közvetlen közelében található. 2013-től az akkor megválasztott Ferenc pápa külföldi látogatásainak szervezője volt, 2016-tól a vatikáni médiaközpontban dolgozott, elsősorban a Szentszéknél dolgozó tudósítók akkreditálásával foglalkozott.Matteo Bruni gimnazista kora óta a római székhelyű Szent Egyed közösség tagja.A vatikani sajtóközpont élére Matteo Brunival első alkalommal került olyan világi személy, aki nem újságíró, de jártas a szentszéki kommunikáció világában.A szentszéki szóvivő szerepköre jelentősen átértékelődött az utóbbi években. A korábban nem létező vatikáni kommunikációs iroda legelső vezetője Joaquín Navarro-Valls spanyol újságíró volt 1984-től 2006-ig, vagyis teljesen lefedte II. János Pál pápaságát. A lengyel pápa elérkezettnek érezte az időt, hogy a Szentszék saját sajtóközponttal, szóvivővel rendelkezzen, és a világi sajtónak is szolgáltasson információkat. Navarro-Valls 2017-ben hunyt el.XVI. Benedek 2005-ös megválasztását követően az új egyházfő az olasz jezsuita Federico Lombardit bízta meg a feladattal, aki a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televízió (CTV) éléről került a szentszéki szóvivő székébe.Lombardi atya Ferenc pápa 2013-as megválasztása után is a helyén maradt egészen 2016 júliusáig, amikor a Vatikánban megkezdett reformok a szentszéki kommunikációs hivatalok addigi szerkezetét is átalakították. Ezután a szentszéki szóvivő egy amerikai újságíró, Greg Burke lett, közvetlen helyettese pedig a spanyol újságírónő Paloma Garcia Ovejero. Eredeti terveik szerint a szentszéki sajtóközpont nemzetközi jellegét kívánták erősíteni, az olasz nyelvet angollal helyettesítve. 2018 decemberében azonban az olasz Alessandro Gisotti váltotta őket, aki ideiglenesen vállalta a szentszéki szóvivői feladatot.