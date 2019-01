Új sztárügyvédeket fogadott Harvey Weinstein

Harvey Weinstein új sztárügyvédeket fogadott, akik ellátják majd a védelmét a New Yorkban március elején kezdődő bírósági eljárásban, amelyben szexuális erőszakkal vádolják.



Weinstein mind a négy új ügyvédje sikereket ért el korábban híres ügyfelek védelmében. Jose Baez és Ronald Sullivan éppenséggel annak a Rose McGowannak az ügyében járt el tavaly egy virginiai kábítószer-birtoklási ügyben, aki a Weinsteint szexuális bántalmazással vádló nők egyike volt.



A harmadik ügyvéd, Pamela Robillard Mackey viszont korábban a kosaras sztár Kobe Bryant felmentését érte el, akit egy nő azzal vádolt meg, hogy 2003-ban, 19 éves korában a sportoló megerőszakolta. Az ügyvédcsapat negyedik tagja Duncan Levin volt manhattani ügyész.



A tapasztalt védőcsoport olyan új álomcsapat lehet, mint amilyen annak idején elérte, hogy O. J. Simpsont felmentsék az esküdtek a gyilkosság vádja alól.



Weinsteinnek azért kellett új védők után néznie, mivel korábbi ügyvédje, Benjamin Brafman, aki tavaly tavasszal történt manhattani letartóztatása óta képviselte, visszaadta megbízását. Közös közleményük szerint barátságban válnak el útjaik.



McGowan viszont máris jelezte, hogy az őt is védő ügyvédeknek az alkalmazása a Weinstein-ügyben, amelyben maga is érintett, szerinte felveti az összeférhetetlenséget. A színésznő elmondta: azt gyanítja, az ő kábítószer-birtoklási ügye még azért nem jutott el a tárgyalásig, mivel az ügyvédeit Weinstein "a színfalak mögött megvette".



Baez és Sullivan közleményben cáfolta, hogy McGowan ügyének bármilyen köze lenne Weinsteinhez, és hangsúlyozták, biztosak abban, hogy nincs érdekellentét.



A 66 éves Weinsteint azzal vádolták meg New Yorkban, hogy 2013-ban megerőszakolt egy nőt és 2006-ban szexuális aktusra kényszerített egy másik nőt. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.



A bukott filmmogult védők közül a legismertebb talán Baez, akinek sikerült a lánya meggyilkolásával vádolt Casey Anthonyt felmentetnie a bíróságon. Baez és Sullivan sikeresen védte a New England Patriots amerikaifutball-játékosát, Aaron Hernandezt 2017-ben egy kettős gyilkossági ügyben.



Weinstein letartóztatása óta következetesen tagadta, hogy részt vett volna bármilyen nem közös megegyezéssel létrejött szexuális aktusban.