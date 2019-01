Újabb gát átszakadásától tartanak a brazíliai tragédia helyszínén - Fotók

Kép: MTI

Újabb gát átszakadásától tartottak vasárnap Brazíliában ugyanott, ahol egy bánya zagytározójából pénteken óriási mennyiségű iszap ömlött ki, s aminek következtében legalább 37 ember meghalt és még mintegy 250 eltűntet keresnek, de pár óra alatt sikerült elhárítani a veszélyt - jelentette be Minas Gerais állam polgárvédelmi hivatalának szóvivője.Az új veszély miatt a hatóságok több környező településről mintegy 24 ezer ember ideiglenes kitelepítését rendelték el, de az evakuálást végül leállították.A Vale SA bányavállalat egy zagytározójának gátja omlott le pénteken, és iszap öntötte el a környező területet a Minas Gerais állambeli Brumadinho település közelében. A katasztrófa oka egyelőre nem ismert. A bányavállalat közlése szerint mintegy 12 millió köbméter iszap ömlött ki a tározóból.A brazil igazságügyi minisztérium máris összesen 11 milliárd reált (2,6 milliárd eurót) zárolt a Vale SA bányavállalat vagyonából a gátszakadás okozta károk megtérítésére. Minas Gerais állam ügyészsége közölte, hogy 1 milliárd reált még péntek este, majd további 10 milliárdot szombaton zároltak a hatóságok. A pénzt az áldozatok kártalanítására és a környezeti károk enyhítésére tervezik felhasználni.Az ügyészség arra is felszólította a vállalatot, hogy gondoskodjon azoknak az embereknek az elszállásolásáról, akik elvesztették az otthonukat az iszapömlés következtében.A brazil kormány két nagy összegű pénzbírság megfizetésére is kötelezi a Vale SA bányavállalatot, amelynek 250 millió reált (58 millió eurót) a környezetvédelmi hivatalnak, 99 millió reált (23 millió eurót) pedig a bányaipari és energetikai minisztériumnak kell megfizetni.A mentést helyi idő szerint a vasárnap reggeli órákban folytatják. A tűzoltók abban reménykednek, hogy egy elöntött autóbuszban és vonatban még lehetnek túlélők.