Utcákat és településeket zárt el a hó Ausztriában, lavinától is tartani kell - Fotók

Az osztrák közszolgálati média (ORF) hétfőn reggel arról is hírt adott, hogyaz országban. A lavinaveszély az ország egyes régióiban a hétvégi szinthez képest ismét magasabb lett.Vorarlbergbe a magas lavinaveszély mellé 65-100 centiméternyi friss hó érkezett hétfő reggelre, és további 30-50 centiméter hóesésre lehet számítani.Az osztrák meteorológiai szolgálat szerint Vorarlberg és Tirol tartományok egyes területein akár plusz 5 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet.A lavinaveszély miatt hétfőre számos vorarlbergi helység vált megközelíthetetlenné közúton.Tirolban a tartós havazás miatt problémák voltak az áramellátással is, hétfőn délelőtt 11 községben több mint 1000 háztartás maradt áram nélkül.A térségben továbbra is havazik és viharos szél fúj, a hétfőre virradó éjszaka folyamán több lavina is lezúdult. Személyi sérülésről az eddigiekben nem érkezett hír. A havazás miatt Salzburg tartományban a hó több községet és számot utcát zárt el, ami összesen több ezer ember érint.A térségben az úttestre lavinák gördültek le a helyi polgármester elmondása szerint. A helyzet kritikusnak számít,A térségben hétfőre 40 centiméter friss hó hullott, valamint viharos szél is fúj. A hochkari alpesi útvonalat, illetve Hochkart már múlt szerdán katasztrófaterületté nyilvánították., az ötfokozatú lavinaskálán négyes besorolású. Közlekedési fennakadásokkal itt is számolni kell. Mintegy 1000 tűzoltót és több száz katonát vezényeltek ki hóeltakarítási munkálatokra.Vasárnap este még mindig több mint 1000 ember rekedt a havazás miatt a térségben.