V4 - Közös programot indítanak a V4-ek Németországgal a migráció megfékezésére

Közös programot készítenek elő a migráció megfékezésére a visegrádi országok - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - Németországgal együttműködve Marokkóban - jelentette be Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyet a V4-ek és Németország miniszterelnökeinek csúcstalálkozója után tartottak Pozsonyban csütörtökön.A migráció külső okainak felszámolásán alapuló program több évre szól, részletei, valamint az arra előirányzott források mértékét néhány héten belül hozzák nyilvánosságra - mondta a tervről a szlovák kormányfő.Peter Pellegrini elmondta: a találkozó fő témái az Európai Unió 2021-2027 közötti keretköltségvetése, az idei európai parlamenti választások, az EU jövője, valamint a 30 évvel ezelőtti európai társadalmi változások voltak. Utóbbival kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az évforduló kapcsán közös nyilatkozatot fogadtak el, ebben egyebek mellett megállapítják: az aláírók erős, egységes és versenyképes Európát akarnak.Minden nagy döntéssel meg kell várni a májusi európai parlamenti (EP-) választást, az európai polgárok döntését - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országcsoport (V4) és Németország csütörtöki pozsonyi kormányfői találkozóján.A visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfői Angela Merkel német kancellárral tárgyaltak, majd a megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte: az EP-választás után folytatni kell a V4 és Németország együttműködését, amelyet most is "a pozitív hangvétel és őszinte hangvétel" jellemzett.A miniszterelnök úgy látja, a mostani találkozón az EU magállamai vettek részt, mert Európa magját azok az országok adják, amelyek a teljesítményükkel kiemelkednek. Márpedig az államadósság, a költségvetési hiány, az export, a munkanélküliségi ráta, a bankrendszer és a strukturális reformok alapján ezek Európa magálllamai, a V4 Németországgal kiegészülve pedig a Európa gazdasági motorja - vélekedett Orbán Viktor.