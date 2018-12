Vádat emeltek Kevin Spacey ellen szeméremsértés miatt - Spacey viszont bizarr videóval reagált erre (Videó)

A vád úgy szól, hogy az 59 éves Spacey a Massachusetts államban található Nantucket szigetecskén egy bárban alkoholt vett az akkor 18 éves fiúnak, majd megfogdosta őt. Massachusettsben 21 éves kortól lehet legálisan alkoholt fogyasztani.A vádat Heather Unruh korábbi tévés műsorvezető állításaira alapozták, aki 2017-ben vádolta meg az amerikai színészt azzal, hogy szexuálisan bántalmazta a fiát.Spacey bírósági tárgyalását január 7-ére tűzték ki.A színész - a dpa német hírügynökség megfogalmazása szerint - egy meglehetősen bizarr YouTube-videóval reagált a vádemelésre. A nagy sikerű Kártyavár című sorozatban általa játszott Frank Underwood karakterébe bújva szól a Let Me Be Frank (Hadd Legyek Őszinte) címet viselő felvétel nézőihez. A háromperces videóban a konyhában álldogáló, karácsonyi mintázatú köténykét viselő Spacey látszólag az őt ért több, szexuális visszaélésről szóló vádra reagál.Leszögezi: nem fogja megfizetni annak árát, amit nem követett el. Emellett felteszi a kérdést a nézőknek, hogy bizonyíték nélkül is elhiszik-e a vádakat, ítélkeznek-e felette tények hiányában.Spacey a Kártyavárban egy minden hájjal megkent, hataloméhes politikust alakított, akit a gyilkosság sem tántorított el céljai elérésétől. A sikeres sorozatból azonban kiírták, miután többen megvádolták szexuális zaklatással és bántalmazással, színészi karrierje pedig lényegében véget is ért.A színész - a dpa német hírügynökség megfogalmazása szerint - egy meglehetősen bizarr YouTube-videóval reagált a vádemelésre. Ezzel: