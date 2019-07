Vádat emeltek Londonban Nazarbajev unokája ellen, mert drog hatása alatt megharapott egy rendőrt

Az incidens egy hónappal ezelőtt, június 5-én történt Ajszultan Nazarbajev londoni lakásán.



Az ügyészség azt is a terhére rója, hogy két nappal korábban nagy ramazúrit csapott egy belvárosi szállodában, botrányosan viselkedett, és ott is öngyilkossággal fenyegetőzött.



Csütörtökön volt a vádlott előzetes bírósági meghallgatása, és ügyvédje elismerte, hogy védence drogfüggő. Azt kérte a bíróságtól, hogy 90 ezer fontos (32 millió forintos) óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen. A bíró ebbe beleegyezett, de azzal a feltétellel, hogy a vádlott azonnal gyógykezelésre megy drogelvonó intézetbe.



A meghallgatáson az ügyészség ismertette, hogy a londoni rendőrséget felhívta a kazah hatóságok egyik illetékese azzal a kéréssel, hogy simítsák el az incidenst, és ne hozzák szégyenbe a Nazarbajev családot, de a rendőrség ezt elutasította.



Nurszultan Nazarbajev 28 éven át irányította vaskézzel a közép-ázsiai volt szovjetköztársaságot, de idén március 19-én váratlanul lemondott államfői posztjáról.



A június 10-i választáson elsöprő többséggel Kaszim-Zsomart Tokajevet választották meg utódjának. Tokajev indítványára - Nurszultan Nazarbajev iránti tiszteletből - Nur-Szultannak nevezték át a kazah fővárost, Asztanát. Lemondása ellenére a 78 éves Nazarbajev a széles jogkörökkel rendelkező Nemzetbiztonsági Tanács elnöke maradt, és megtartotta a kormányzó Nur Otan (Haza Pártja) elnöki tisztségét. Elemzők szerint továbbra is erős befolyása van a kazah politikára.