Veszélyes "házi kedvenc" szabadult be az iskolába: négy gyereket és egy tanárt sebesített meg

Leopárd szabadult be egy iskolába, négy gyereket és egy tanárt sebesített meg Csádban - írta a The Guardian online kiadása pénteken.



A ragadozó a hadsereg egy ezredesének házába ment be reggel 7 óra körül egy Moussa ISsa nevű szomszéd szerint. Egy másik közelben lakó látta, hogy ezután a leopárd az iskolába jutott be, ahol öt embert megsebesített.



Fegyveresek akkor lőtték ki, amikor egy katonai létesítmény közelébe került - tette hozzá Issa.



A leopárd a hadsereg egy tisztjének "házi kedvence" volt - mondták el N'Djamena, a főváros Amsinene kerületének lakosai.



A leopárdot (Panthera pardus) a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listája a sebezhető fajok között tartja nyilván. A Panthera állatvédő csoport szerint Afrikában 40 százalékkal csökkent a számuk az elmúlt években, pontos számuk nem ismert.