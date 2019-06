Visszalépett a Theresa May posztjára pályázó egyik jelölt - Hatan maradtak

Visszalépett az egyik jelölt a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőválasztási versengéséből. Matt Hancock egészségügyi miniszter pénteki kilépésével hatan maradtak a párt vezetői tisztségére és így a miniszterelnöki posztra pályázók mezőnyében.



A távozó Theresa May miniszterelnök pártvezetői tisztségéért folyó versengésben eredetileg 13 jelölt indult. Hárman már a tényleges utódválasztási folyamat kezdete előtt meggondolták magukat, további három jelölt pedig az alsóházi konzervatív frakció vezetőválasztási szavazássorozatának csütörtökön tartott első fordulójában esett ki.



A 40 éves Hancock - aki pénteki visszalépéséig a mezőny legfiatalabb tagja volt - a csütörtöki frakciószavazáson a bennmaradt jelöltek közül az utolsó előtti helyre került, 20 frakcióvoksot begyűjtve.



Az első fordulóban utcahossznyi előnnyel Boris Johnson volt külügyminiszter végzett az élen, 114 szavazatot megszerezve.



Matt Hancock személyében olyan jelölt lépett vissza, aki többször is hangoztatta azt a meggyőződését, hogy az Egyesült Királyságnak megállapodással, rendezett módon kell kilépnie az Európai Unióból.



Boris Johnson, akit a londoni fogadóirodák már a vezetőválasztási szavazássorozat első fordulóban elért eredménye előtt is a legesélyesebb jelöltnek tartottak, indulását bejelentő közleményében úgy fogalmazott: ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője és így az új brit miniszterelnök, az Egyesült Királyság a Brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a Brexit-megállapodást a brit parlamentben, akár nem.



Hasonló véleményt vallott a csütörtöki első fordulóban kiesett jelöltek közül Andrea Leadsom, az alsóház volt vezetője és Esther McVey volt munkaügyi miniszter.



Boris Johnson azonban a hét elején tartott kampánynyitó beszédében árnyalta álláspontját. Kijelentette: ha őt választják miniszterelnökké, az ő célja sem a rendezetlen kilépés lenne, de a felelős magatartás az, ha a brit kormány ennek lehetőségére is előkészületeket tesz.



Johnson szerint a megállapodás nélküli Brexit lehetőségének fenntartása "életfontosságú eleme" az EU-val folytatandó tárgyalásoknak egy olyan megállapodásról, amelyre Nagy-Britanniának valójában szüksége van.



Az Európai Bizottság azonban már többször jelezte, hogy nem lehetséges a Brexit feltételrendszerét rögzítő - a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított - megállapodás újratárgyalása.



A versenyben maradt hat jelöltről az alsóházi konzervatív frakció legközelebb jövő kedden szavaz. A jelenlegi menetrendben szereplő két további szavazási forduló jövő szerdán és csütörtökön lesz.

A cél az, hogy jövő csütörtökre már csak két jelölt maradjon versenyben.



Közülük - ha egyikük sem lép vissza a másik javára - a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja meg postai szavazással Theresa May utódját, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.



A nemrégiben módosított szabályok szerint a következő, keddi fordulóban a frakciólétszám 10 százalékának megfelelő számú szavazatot kell összegyűjteniük a jelölteknek a kiesés elkerüléséhez. Így kedden is elképzelhető, hogy egynél több jelölt esik ki a versenyből.



A csütörtöki első fordulóban Boris Johnson mögött a második helyre Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter került 43 frakciószavazattal.

Utánuk Michael Gove környezetvédelmi miniszter (37), Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter (27), Sajid Javid belügyminiszter (23), a pénteken visszalépett Matt Hancock egészségügyi miniszter (20) és Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter (19) végzett.



A frakciószavazások végeredménye nagyon nagy részben attól függ, hogy a kiesett és az ezután kieső jelöltek támogatói a további fordulókban ki mögött sorakoznak fel.



A brit kormány kabinetirodájának vezetője, David Lidington - aki e tisztségében Theresa May miniszterelnök helyettesének számít - a BBC rádiónak nyilatkozva, alig burkoltan Boris Johnsonra utalva pénteken kijelentette: a Konzervatív Pártban 1965 óta választanak vezetőt a jelenlegi szavazásos rendszerben, és azóta csak egyszer, 2003-ban, Michael Howard esetében fordult elő, hogy a favoritnak tartott jelölt győzött, akkor is csak úgy, hogy Howard mellett nem indult más a posztért.



Lidington szerint éppen ezért a verseny továbbra is nagyon nyitott, és egyetlen jelöltnek sem szabad magától értetődőnek tekintenie a végeredményt.