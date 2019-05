Zágrábban állítottak mellszobrot Jókai Mórnak

Jókai Mórnak, a "nagy magyar mesemondónak" állítottak mellszobrot csütörtökön Zágrábban, a Bundek-tó melletti irodalmi sétányon.



A rendezvényen Magyar József zágrábi magyar nagykövet felolvasta Balogh Csabának, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkárának beszédét, aki egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a szoboravatón.



Balogh Csaba a beszédben Magyarország és Horvátország kulturális, kisebbségi, valamint a két főváros testvérvárosi együttműködésének jelentős eseményeként említette Jókai mellszobrának felavatását.



Meggyőződésének adott hangot, hogy a neves kortársaihoz, Victor Hugóhoz és Charles Dickenshez mérhető tehetségű magyar író mellszobra, valamint az aznap délelőtt felavatott új magyar nagykövetségi épület és az eredeti szépségét két évvel ezelőtt visszanyerő nagyköveti rezidencia a horvát főváros köztereit és építészeti örökségét gyarapító értékek.



"Éppen ezért bízom abban, hogy a zágrábiak nemcsak elfogadják, hanem kedvelni, szeretni fogják ezeket a Magyarországot is megjelenítő helyeket - miként a budapestiek is befogadták és a magukénak vallják a Ludovika parkjában Miroslav Krleza szobrát" - fogalmazott.



Az államtitkár beszédében köszönetet mondott Milan Bandic zágrábi polgármesternek, hogy a legnagyobb magyar költő, Petőfi Sándor emléktáblája és a demokratikus Magyarország első miniszterelnöke, Antall József mellszobra után újabb magyar jelet helyezhettek el Zágrábban.



A Zágrábi Magyar Nemzeti Kisebbségi Tanács kezdeményezésére, Zágráb és Budapest támogatásával, valamint a magyar kormány (KKM) pénzügyi hozzájárulásával állították fel Győrfi Lajos szobrászművész bronz műalkotását a horvát fővárosban. Az említett Írók Sétányát (Aleja Knjizevnika) Jókai mellett Szergej Jeszenyin és Alekszandr Puskin orosz, valamint Ivan Vazov bolgár író mellszobrai is díszítik.



Az emlékművet Jókai Mór halálának 115. évfordulóján avatták fel. Jókai gyakran megfordult Fiuméban (Rijeka) és Abbáziában (Opatija), látogatásainak emlékét 2014 óta emléktábla őrzi Fiumében is. A zágrábi mellszobor így a második Jókai-emlék Horvátországban. Jókai több regényében is feltűnik a horvát tengerpart (A három márványfej című regényének a dubrovniki várkaput díszítő domborművek adták a címét, a Kvarner-öbölben játszódik az "Egy játékos, aki nyer" című regénye) és nevét sokan ismerik Horvátországban, számos műve megjelent horvát fordításban.