A Pál utcai fiúkból olvasott fel a budapesti brit nagykövet (videó)

Magyar kultúra napja

Ma van a Magyar Kultúra Napja! ❤ 🇭🇺😊Lindsay nagykövet idén kedvenc magyar regényével ünnepel. Kitaláljátok melyik híres magyar műről van szó? ❤ 🇭🇺👓📖📚Today is the Day of the Hungarian Culture. ❤ 🇭🇺😊 On this special occasion, Ambassador Lindsay reads aloud from his favourite Hungarian novel. Do you recognise the very famous story? ❤ 🇭🇺👓📖📚#mivagyunkagrund #apalutcaifiuk #magyarkultúranapja #UKandHungary #nemecsek #eljenagrund

