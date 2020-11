A visegrádi országok a járvány miatt kiürült fővárosait bemutató fotókiállítás nyílt Pekingben

A V4 Üres Városok című kiállítást Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia pekingi nagykövetei közösen nyitották meg.

A Visegrádi Együttműködés tagállamainak a koronavírus-járvány elleni óvintézkedések miatt kiürült fővárosait bemutató fotókiállítás nyílt a Pekingi Magyar Kulturális Intézetben (PMKI).

Pesti Máté magyar nagykövet rámutatott: a koronavírus-járvány súlyos csapást mért a négy ország gazdaságára, turizmusára, kisvállalkozásaira és társadalmaira. A művészet azonban képes arra, hogy vigaszt nyújtson a nehézségek és a gyász közepette – hangsúlyozta.

A csaknem egy hónapon át látogatható kiállítás fotói, amelyek a kiüresedett utcákat és tereket, valamint a járványhoz kapcsolódó, jellegzetes részleteket – például maszkokat viselő vagy vírustesztelésre váró embereket – mutatnak be, egyedülálló módon mesélik el a 2020-as év történetét – fogalmazott a magyar nagykövet, megjegyezve: szerencsésnek érzi magát, hogy Kínában lehet, ahol a járvány visszaszorítását követően már mérsékelhették az óvintézkedéseket, és az élet visszatérhetett a megszokott kerékvágásba.

Vladimír Tomsík cseh nagykövet elmondta: a városi élet kényszerű leállása alkalmat adott arra, hogy egy egészen új szemszögből tekintsünk a többi közt a máskor turistáktól hemzsegő Prágára. Az elénk táruló építészetben gyönyörködve pedig – tette hozzá, – lehetőség nyílik elgondolkodni azon, hogy hogyan lehet minél jobban megőrizni kulturális örökségeinket.

Wojciech Jacek Zajaczkowski lengyel nagykövet arról beszélt, hogy a fotókiállítás egyszerre nyújt bepillantást a közép-európaiak érzékenységébe, és abba, ahogyan ebben a régióban élték meg a világjárványt. Hasonlóan vélekedett Dusan Bella szlovák nagykövet is, aki szerint a járvány által üresen hagyott terek új tartalommal tölthetők meg. A szlovák diplomata egyúttal párba állította a visegrádi négyek által megélt 1989-es és 2020-as évet, rámutatva, hogy előbbi a szabadság és a demokrácia iránti vágyról, utóbbi pedig ezek korlátairól szólt.

Buslig Szonja Andrea, Magyarország pekingi nagykövetségének kultúráért felelős szakdiplomatája, a PMKI igazgatója elmondta: decemberre újabb kiállítást készítenek elő a visegrádi országok képviseleteivel közösen az Európai Unió kulturális utak kiállítássorozatához kapcsolódva. Az európai kulturális utakat bemutató pekingi kiállítás első részét még szeptemberben rendezték, a második részt pedig decemberben tartják, immár a V4-es partnereket is bevonva.

Az intézetvezető beszélt arról is, hogy a V4 Üres Városok kiállítás iránt már Kína más részeiről is érdeklődtek, így pedig még szélesebb közönségnek mutathatnák be az egyedülálló tárlatot.